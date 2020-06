Fauci očakáva, že vakcína bude do konca roku 2020 alebo v roku 2021

Washington 23. júna (TASR) - Americký odborník na infekčné choroby a expert Bieleho domu na nový druh koronavírusu Anthony Fauci vyjadril v utorok presvedčenie, že Spojené štáty budú mať vakcínu proti vírusu SARS-CoV-2. Otázkou je podľa neho skôr to, kedy sa tak stane. Informovala o tom agentúra AP.



Pred výborom Snemovne reprezentantov pre energetiku a obchod Fauci uviedol, že sa domnieva, že vakcína by mohla byť dostupná ešte do konca tohto roku alebo na začiatku roka 2021.



Fauci a ďalší poprední odborníci v oblasti zdravotníctva taktiež pred výborom uviedli, že ich nikto nepožiadal, aby spomalili testovanie na prítomnosť nového koronavírusu.



Americký prezident Donald Trump totiž na sobotňajšom predvolebnom zhromaždení v meste Tulsa v štáte Oklahoma rozsiahle testovanie označil za "dvojsečnú zbraň" a povedal, že požiadal svoj tím, aby znížili rýchle tempo testovania. Biely dom následne v reakcii na otázky novinárov tvrdil, že Trump jednoznačne žartoval. Samotný prezident však povedal, že nežartoval.



"Budeme viac testovať," dodal v tejto súvislosti Fauci.



Spojené štáty sú stále krajinou, ktorú koronavírusová pandémia postihla najviac, pokiaľ ide o počty úmrtí aj infikovaných. Prípadov nákazy tam dosiaľ celkovo zaevidovali zhruba 2,3 milióna, pričom počet obetí v krajine stúpol na približne 120.000, vyplýva z najnovších údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa.