Fauci: Očkovanie detí by mohlo v USA začať koncom jari či v lete

Washington 30. januára (TASR) - Spojené štáty by koncom jari alebo začiatkom leta mohli začať s očkovaním detí proti koronavírusu. V piatok tamojšieho času sa tak vyjadril odborník Bieleho domu na pandémiu koronavírusu Anthony Fauci, ktorého citovala agentúra AP.



Podľa Fauciho by sa týmto krokom USA priblížili ku vytvoreniu kolektívnej imunity potrebnej na výrazné spomalenie šírenia nákazy koronavírusom. Mladí do veku 18 rokov predstavujú asi štvrtinu americkej populácie. Podľa odborníkov je na získanie kolektívnej imunity potrebné zaočkovať najmenej 70-85 percent obyvateľov USA, približuje AP.



Očkovaciu látku od americko-nemeckého konzorcia Pfizer-BioNTech v USA schválili na núdzové použitie pre ľudí od 16 rokov. Vakcínou od americkej firmy Moderna môžu byť očkovaní len dospelí od 18 rokov.



Spoločnosť Pfizer-BioNTech je oficiálne pripravená zahájiť klinické testy vakcíny aj na deťoch vo veku 12-15 rokov. Očakáva sa, že spoločnosť by mohla požiadať americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) o schválenie núdzového použitia pre deti od 12 rokov v prvej polovici tohto roka, približuje AP. Firma Moderna na klinický test svojej vakcíny stále hľadá dobrovoľníkov v rozpätí 12-17 rokov.



Fauci tiež dodal, že klinické testy vakcín na deťoch môžu byť vykonané na menšej vzorke účastníkov, keďže vakcíny od Pfizer-BioNTechu aj Moderny sa prejavili ako vysoko účinné v testoch len na dospelých ľuďoch, ktorých sa zúčastnili desaťtisíce dobrovoľníkov.



V USA v súčasnosti denne dostane prvú dávku vakcíny zhruba milión obyvateľov. Americký prezident Joe Biden má v pláne nechať zaočkovať prvou dávkou vakcíny počas prvých sto dní v úrade sto miliónov ľudí.