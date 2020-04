Fauci: Remdesivir má jasný účinok pri liečbe ochorenia COVID-19

Washington 30. apríla (TASR) - Rozsiahla štúdia dokazuje, že antivírusový liek remdesivir je účinný pri zachraňovaní ľudí s vážnym priebehom ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2. V stredu to vyhlásil popredný americký imunológ a expert Bieleho domu na koronavírus Anthony Fauci, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Lekár Fauci v Bielom dome vyhlásil: "Údaje ukazujú, že remdesivir má jasný, výrazný, pozitívny vplyv na skracovanie času vyliečenia."



To dokazuje, "že liek dokáže tento vírus zablokovať", doplnil Fauci. Toto zistenie prirovnal k objavu terapií na ochorenie AIDS (syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti) pred štyrmi desaťročiami.



Fauci povedal, že menšia čínska štúdia, zverejnená samostatne v stredu už skôr a ukazujúca, že remdesivir nemá nijaký prínos, "nie je dostačujúcou štúdiou".



Fauci, popredný americký odborník na infekčné choroby a hlavný poradca prezidenta Donalda Trumpa pre pandémiu koronavírusu, vyhlásil, že americká farmaceutická spoločnosť Gilead už vedie rokovania s vládou o skorom uvoľnení remdesiviru pre tie najakútnejšie prípady.



To by znamenalo, že experimentálny liek dostanú vážne chorí pacienti, lebo v rámci štúdie sa testoval liek iba na ľuďoch už hospitalizovaných. Nebudú ho teda užívať pacienti s miernymi alebo skorými príznakmi, vysvetlil Fauci.



Tento veterán z obdobia náročných pretekov pri hľadaní liečby počas krízy okolo HIV/AIDS, ktorá sa začala v 80. rokoch 20. storočia, povedal, že súčasné výsledky mu pripomínajú prvé prelomové úspechy zo spomínanej éry. "Je to podobné ako pred 34 rokmi, keď sme v roku 1986 zápasili o to, aby sme našli lieky na HIV. Nemali sme nič," uviedol Fauci.



Imunológ zdôraznil, že americká štúdia je spoľahlivá, na rozdiel od "slabšej" verzie zverejnenej v stredu vo vedeckom časopise Lancet, ktorá vznikla po výskume v meste Wu-chan v Číne. Práve v tomto meste nový koronavírus prvýkrát zistili koncom decembra 2019.



Fauci ďalej oznámil, že americká Správa potravín a liečiv (FDA) začne remdesivir "hladko sprístupňovať tým, čo ho potrebujú", ale masové uvoľnenie na trh si vyžaduje komplexnejšie schvaľovanie.



"FDA už s Gileadom pracuje na mechanizme, ktorý zaistí ľahký prístup k lieku pre tých, čo ho potrebujú," uviedol Fauci.



FDA bude podľa Fauciho "veľmi rýchlo" pracovať na schválení aj pre širšie použitie.



Trump označil štúdiu za "začiatok" a "veľmi pozitívnu udalosť".



Štúdia Nemocnice čínsko-japonského priateľstva a Hlavnej lekárskej univerzity v Číne, zverejnená v stredu už skôr v spomínanom magazíne Lancet, dospela k záveru, že remdesivir "nie je prínosnejší než placebo".



Táto štúdia z Wu-chanu bola uskutočnená na 237 pacientoch s ochorením COVID-19, pričom polovici z nich podávali remdesivir. Druhá polovica bola kontrolnou skupinou a podávali jej štandardné antibiotiká.



Úmrtnosť bola rovnaká v oboch skupinách, okolo 14 percent v každej z nich.



"Neohŕňam nos nad inými štúdiami, ale toto nie je dostatočná štúdia a každý v odbore to vníma," vyhlásil Fauci.



Americký Národný inštitút pre alergie a infekčné ochorenia (NIAID) už tiež oznámil, že pacienti, ktorých hospitalizovali s ochorením COVID-19 v pokročilom štádiu a s dýchacími ťažkosťami, sa po užívaní antivírusového lieku remdesivir vyliečili rýchlejšie než takíto pacienti užívajúci placebo. Ukázali to predbežné údaje z rozsiahleho pokusu pod vedením Spojených štátov, dodal NIAID.



"Predbežné výsledky naznačujú, že pacienti, ktorí dostávali remdesivir, mali o 31 percent rýchlejší čas vyliečenia než tí, ktorí dostávali placebo (zámerne neúčinné liečivo)," uviedol vo vyhlásení NIAID.