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Fauci sa odvolal na piaty dodatok a odmietol vypovedať pred výborom
Fauciho na vypočutie predvolal predseda výboru, republikán Rand Paul, ktorý má už dlho napätý vzťah s týmto odborníkom na infekčné choroby.
Autor TASR,aktualizované
Washington 29. júla (TASR) - Americký lekár a imunológ a bývalý predseda Národného ústavu pre alergie a infekčné ochorenia (NIAID) Anthony Fauci v stredu s odvolaním na piaty dodatok americkej ústavy odmietol vypovedať pre republikánmi ovládaným senátnym výborom pre vnútornú bezpečnosť a vládne záležitosti. Senátori sa bývalého poradcu pre pandémiu ochorenia COVID-19 počas úradovania prezidenta Joea Bidena chceli pýtať na kroky, ktoré uskutočnil počas riešenia pandémie. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AP a televízie CNN a NBC.
Fauciho na vypočutie predvolal predseda výboru, republikán Rand Paul, ktorý má už dlho napätý vzťah s týmto odborníkom na infekčné choroby. Paul už dlhšie presadzoval, aby Fauci opäť pod prísahou vypovedal o svojich rozhodnutiach pri boji proti pandémii.
„Dospel som k záveru, že jediným dôvodom, prečo ma (Paul) predvolal pred tento výbor, je podnietiť, aby som povedal niečo, čo by potvrdilo jeho opakované verejné sľuby, že skončím, podľa jeho slov, ‚za mrežami‘,“ uviedol Fauci vo svojom úvodnom prejave. Zdôraznil, že si váži všetkých kongresmanov a v minulosti pred nimi vypovedal viac ako 200-krát a hoci je to preňho bolestivé, bude sa riadiť radou svojho právnika a odvolá sa na piaty dodatok.
Očakávalo sa, že kľúčovou témou stredajšieho vypočutia bude, či výskum financovaný americkými Národnými inštitútmi zdravia (NIH) v Číne mohol zohrávať úlohu pri vzniku pandémie ochorenia COVID-19.
Mnohí vedci sa domnievajú, že vírus s najväčšou pravdepodobnosťou vznikol prirodzene a preniesol sa zo zvierat na ľudí. Šíriť sa pravdepodobne začal na trhu so zvieratami v čínskom meste Wu-chan. Neexistujú žiadne nové vedecké informácie, ktoré by potvrdzovali, že vírus mohol namiesto toho uniknúť z laboratória, čo je teória, ktorú obhajuje Paul. Podvýbor pod vedením Republikánskej strany, ktorý túto otázku skúmal v roku 2024, nenašiel žiadne dôkazy spájajúce Fauciho s protiprávnym konaním.
Podľa CNN sa však teraz republikáni na čele s Paulom a ministrom zdravotníctva Robertom F. Kennedym, dlhoročným aktivistom proti očkovaniu, snažia Fauciho obviniť z krivého svedectva. Pred vypočutím Paul otvorene deklaroval, že Fauci by mohol byť trestne stíhaný za krivú výpoveď, ak by klamal Kongresu. Paul už v minulosti tvrdil, že Fauci pred kongresmanmi klamal, čo infektológ poprel.
Republikánski senátori v stredu napriek Faucimu rozhodnutiu nevypovedať pokračovali vo vypočutí a kládli mu otázky o výskume financovanom NIH a o pôvode COVID-19. Na všetky otázky odpovedať odmietol. Paul tiež dal zo sály vyviesť Fauciho právnika Davida Schertlera, ktorý sa opakovane pokúšal zasahovať do diskusie a poukazoval na Fauciho práva vyplývajúce z piateho dodatku ústavy.
CNN pripomína, že Fauci bol tvárou amerického výskumu infekčných chorôb už od čias krízy spojenej s HIV/AIDS. Pred Kongresom vystúpil viac ako 250-krát a v stredu sa prvýkrát odvolal na piaty dodatok. Pod prísahou už v minulosti odmietol Paulove obvinenia z toho, že zamlčoval pôvod pandémie covidu.
V reakcii na tlak Paula a ďalších republikánov exprezident Biden v roku 2025 krátko pred odchodom z úradu udelil Faucimu preventívnu milosť.
Pred vypočutím Fauciho podporilo viac ako 150 expertov na infekčné choroby, ktorí v otvorenom liste uviedli, že neboli predložené žiadne dôveryhodné dôkazy na podporu týchto absurdných obvinení“, a vyzvali svojich „volených zástupcov v Kongrese, aby zastavili tento hon na čarodejnice“.
Fauciho na vypočutie predvolal predseda výboru, republikán Rand Paul, ktorý má už dlho napätý vzťah s týmto odborníkom na infekčné choroby. Paul už dlhšie presadzoval, aby Fauci opäť pod prísahou vypovedal o svojich rozhodnutiach pri boji proti pandémii.
„Dospel som k záveru, že jediným dôvodom, prečo ma (Paul) predvolal pred tento výbor, je podnietiť, aby som povedal niečo, čo by potvrdilo jeho opakované verejné sľuby, že skončím, podľa jeho slov, ‚za mrežami‘,“ uviedol Fauci vo svojom úvodnom prejave. Zdôraznil, že si váži všetkých kongresmanov a v minulosti pred nimi vypovedal viac ako 200-krát a hoci je to preňho bolestivé, bude sa riadiť radou svojho právnika a odvolá sa na piaty dodatok.
Očakávalo sa, že kľúčovou témou stredajšieho vypočutia bude, či výskum financovaný americkými Národnými inštitútmi zdravia (NIH) v Číne mohol zohrávať úlohu pri vzniku pandémie ochorenia COVID-19.
Mnohí vedci sa domnievajú, že vírus s najväčšou pravdepodobnosťou vznikol prirodzene a preniesol sa zo zvierat na ľudí. Šíriť sa pravdepodobne začal na trhu so zvieratami v čínskom meste Wu-chan. Neexistujú žiadne nové vedecké informácie, ktoré by potvrdzovali, že vírus mohol namiesto toho uniknúť z laboratória, čo je teória, ktorú obhajuje Paul. Podvýbor pod vedením Republikánskej strany, ktorý túto otázku skúmal v roku 2024, nenašiel žiadne dôkazy spájajúce Fauciho s protiprávnym konaním.
Podľa CNN sa však teraz republikáni na čele s Paulom a ministrom zdravotníctva Robertom F. Kennedym, dlhoročným aktivistom proti očkovaniu, snažia Fauciho obviniť z krivého svedectva. Pred vypočutím Paul otvorene deklaroval, že Fauci by mohol byť trestne stíhaný za krivú výpoveď, ak by klamal Kongresu. Paul už v minulosti tvrdil, že Fauci pred kongresmanmi klamal, čo infektológ poprel.
Republikánski senátori v stredu napriek Faucimu rozhodnutiu nevypovedať pokračovali vo vypočutí a kládli mu otázky o výskume financovanom NIH a o pôvode COVID-19. Na všetky otázky odpovedať odmietol. Paul tiež dal zo sály vyviesť Fauciho právnika Davida Schertlera, ktorý sa opakovane pokúšal zasahovať do diskusie a poukazoval na Fauciho práva vyplývajúce z piateho dodatku ústavy.
CNN pripomína, že Fauci bol tvárou amerického výskumu infekčných chorôb už od čias krízy spojenej s HIV/AIDS. Pred Kongresom vystúpil viac ako 250-krát a v stredu sa prvýkrát odvolal na piaty dodatok. Pod prísahou už v minulosti odmietol Paulove obvinenia z toho, že zamlčoval pôvod pandémie covidu.
V reakcii na tlak Paula a ďalších republikánov exprezident Biden v roku 2025 krátko pred odchodom z úradu udelil Faucimu preventívnu milosť.
Pred vypočutím Fauciho podporilo viac ako 150 expertov na infekčné choroby, ktorí v otvorenom liste uviedli, že neboli predložené žiadne dôveryhodné dôkazy na podporu týchto absurdných obvinení“, a vyzvali svojich „volených zástupcov v Kongrese, aby zastavili tento hon na čarodejnice“.