Fauci: USA sa pripoja k programu COVAX a zostávajú členom WHO

Washington 21. januára (TASR) - Spojené štáty sa plánujú pripojiť k programu COVAX - mechanizmu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorého cieľom je zaistiť prístup k očkovacím látkam proti chorobe COVID-19 aj chudobnejším krajinám. Výkonnej rade WHO to vo štvrtok oznámil imunológ a hlavný odborník Bieleho domu na koronavírus SARS-CoV-2 Anthony Fauci, uviedol britský denník The Guardian.



Prezident Joe Biden podľa Fauciho podpíše v priebehu štvrtka nariadenie, ktoré bude obsahovať zámer USA pripojiť sa ku programu COVAX a podporiť podobne orientovanú platformu pre globálnu spoluprácu Access to COVID-19 Tools (ACT-Accelerator).



Fauci tiež podľa agentúry AFP zdôraznil, že USA ktoré dlhodobo patria k najväčším darcom WHO, zostanú jej členom a splnia si svoje finančné záväzky voči tejto organizácii.



WHO podľa Fauciho "neúnavne spolupracovala" s jednotlivými krajinami v ich boji proti koronavírusovej pandémii. "WHO je rodina štátov a všetci sme radi, že USA v tejto rodine zostávajú," uviedol.



Nový prezident USA Joe Biden podpísal v stredu len niekoľko hodín po uvedení do úradu nariadenie, ktorým zrušil proces vystúpenia USA z WHO. Ten spustil Bidenov predchodca Donald Trump v júli 2020. Vystúpenie však mohlo nadobudnúť účinnosť až 6. júla 2021, pričom v prípade Bidenovho víťazstva v prezidentských voľbách sa očakávalo jeho zvrátenie.