Fauci vyzval Čínu, aby zverejnila údaje ľudí z wuchanského laboratória

Washington 4. júna (TASR) - Hlavný zdravotnícky poradca Bieleho domu Anthony Fauci vyzval Čínu, aby zverejnila zdravotnú dokumentáciu deviatich osôb, ktorých choroby môžu poskytnúť dôležité informácie o tom, či sa nový druh koronavírusu prvýkrát objavil v dôsledku úniku z laboratória v čínskom meste Wu-chan. Uviedla to v piatok agentúra Reuters s odkazom na článok v britskom denníku Financial Times (FT).



„Chcel by som vidieť zdravotnú dokumentáciu troch ľudí, u ktorých sa uvádza, že ochoreli v roku 2019. Skutočne ochoreli, a ak áno, na čo ochoreli?" citovali noviny Fauciho vo štvrtkovom článku.



Fauci požiadal aj o zverejnenie údajov šiestich baníkov, ktorí v roku 2012 ochoreli po vstupe do netopierej jaskyne. Vedci z Wuchanského virologického inštitútu (WIV) neskôr jaskyňu navštívili, aby odobrali vzorky. Traja zo šestice baníkov zomreli.



Pôvod vírusu je veľmi sporný, americké spravodajské služby stále skúmajú správy o tom, že vedci z WIV boli vážne chorí ešte v novembri 2019, teda mesiac predtým, ako úrady oficiálne hlásili prvé prípady ochorenia COVID-19.



Čínski vedci i oficiálni predstavitelia naďalej odmietajú hypotézu o úniku z laboratória. Tvrdia, že vírus sa mohol šíriť už v iných regiónoch ešte predtým, než postihol Wu-chan, a mohol sa do Číny dokonca dostať aj prostredníctvom dovážaných mrazených potravín alebo obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi.



Financial Times informovali, že Fauci sa naďalej domnieva, že koronavírus sa najskôr preniesol na človeka prostredníctvom zvierat, pričom poukázal na to, že aj keby boli laboratórni vedci mali covid, mohli sa nakaziť touto chorobou u širšej populácie.