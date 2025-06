Faulkender: USA sú blízko k dohode o obchode s niektorými krajinami

Washington 2. júna (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa „dosahuje veľmi dobrý pokrok na rokovaniach o obchode a je blízko k dokončeniu niekoľkých dohôd“. Uviedol to v pondelok štátny tajomník ministerstva financií Michael Faulkender. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Faulkender vyhlásil, že ak budú rokovania ďalej napredovať, očakáva oznámenie ďalších obchodných dohôd pred vypršaním odkladu, tzv. recipročných ciel 9. júla. Prezident Trump 9. apríla pozastavil svoje recipročné clá pre väčšinu obchodných partnerov na 90 dní, čím posunul zavedenie vysokých poplatkov na začiatok júla.



V tom čase Trumpova administratíva uviedla, že jej cieľom je uzavrieť „90 obchodných dohôd za 90 dní“. Takmer dva mesiace po aprílovom vyhlásení však Biely dom zatiaľ oznámil iba dohodu s Britániou. Napriek tomu Trumpovi poradcovia naznačili, že 90-dňovú lehotu neplánujú predĺžiť.



Faulkender v tejto súvislosti povedal, že Biely dom sa snaží „dokončiť čo najviac diskusií“ pred uplynutím 90-dňovej pauzy a poznamenal, že rokovania „sú niekedy komplikované“. Administratíva USA chce podľa neho dosiahnuť aspoň rámcové podmienky pred uplynutím tejto pauzy, pokiaľ budú obchodní partneri prejavovať dobrú vôľu. USA sa snažia čo najrýchlejšie priniesť nejaké riešenie, a to ako americkému ľudu, tak aj trhom, dodal.



Hlavné americké akciové indexy otvorili v pondelok nižšie, pre obavy investorov z eskalácie obchodného napätia medzi USA a Čínou. Zdá sa, že niekoľko mesiacov trvajúca obchodná vojna medzi oboma najväčšími ekonomikami sveta, ktorá sa minulý mesiac po rokovaniach vo Švajčiarsku zmiernila, opäť naberá na sile. Trumpova administratíva obvinila totiž Čínu z porušovania predbežnej obchodnej dohody tým, že len pomaly obnovuje vývoz kritických nerastov do USA.



Čína v pondelok odmietla tieto tvrdenia a oponovala, že USA podkopali dohodu zo Ženevy okrem iného zavedením nových obmedzení na čínske študentské víza.



Riaditeľ Národnej ekonomickej rady Kevin Hassett v nedeľu (1. 6.) naznačil, že Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching by mohli viesť priame rozhovory už tento týždeň.