Favoritka prezidentských volieb v Írsku sa vzdala kandidatúry
Pred týždňom bola hospitalizovaná pre nešpecifikovanú chorobu.
Autor TASR
Dublin 14. augusta (TASR) - Bývalá eurokomisárka Mairead McGuinnessová vo štvrtok oznámila, že sa z dôvodu zdravotných problémov vzdáva kandidatúry na post prezidentky Írska. TASR o tom píše podľa správy magazínu Politico.
Pred týždňom bola hospitalizovaná pre nešpecifikovanú chorobu. Prieskumy verejnej mienky ju pritom radili medzi najväčšie favoritky volieb, hoci niektorí ďalší potenciálni kandidáti ešte svoje úmysly kandidovať neoznámili. Voľby sa musia konať najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia súčasného prezidenta Michaela Higginsa, ktoré sa končí 11. novembra.
„Moja priorita je teraz zdravie. Vzhľadom na to, že voľby sú o niekoľko mesiacov, neverím, že mám silu venovať sa kampani naplno,“ uviedla 66-ročná McGuinnessová vo vyhlásení svojej stredopravicovej strany Fine Gael.
Jej odstúpenie núti stranu, ktorá je súčasťou koaličných vlád od roku 2011, rýchlo hľadať náhradného kandidáta. Medzi potenciálnych uchádzačov patria europoslanec Seán Kelly, bývalá ministerka spravodlivosti a europoslankyňa Frances Fitzgeraldová či bývalá ministerka obchodu Heather Humphreysová.
„Pre nás všetkých to predstavuje obrovský šok,“ reagoval líder Fine Gael a súčasný minister zahraničných vecí, obchodu a obrany Simon Harris.
Prezidentský úrad v Írsku má prevažne reprezentatívnu úlohu, sedemročné funkčné obdobie a poskytuje priestor na vyjadrovanie názorov o stave krajiny, píše Politico. Dvojnásobný úradujúci prezident Higgins z opozičnej Labouristickej strany nemôže podľa ústavy kandidovať opäť.
