Favoritom brazílskych prezidentských volieb ostáva Lula da Silva

Brazília 19. augusta (TASR) - Víťazom nadchádzajúcich prezidentských volieb v Brazílii by sa stal ľavicový exprezident Luiz Inácio Lula da Silva. Vyplýva to z najnovších predvolebných prieskumov zverejnených vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Z prieskumu inštitútu Datafolha vyplýva, že Lula da Silva by v prvom kole volieb, ktoré sa uskutoční 2. októbra, získal 47 percent hlasov. Jeho hlavnému rivalovi, súčasnému prezidentovi Jairovi Bolsonarovi, by odovzdalo hlas 32 percent opýtaných.



V porovnaní s júlovým prieskumom popularita Bolsonara mierne narástla. V júli totiž plánovalo Lulu da Silvu voliť rovnako 47 percent opýtaných a Bolsonara 29 percent. Rozdiel medzi týmito dvoma kandidátmi sa tak oproti predchádzajúcemu prieskumu zmenšil.



Bolsonara sa v uplynulých mesiacoch snaží nalákať voličov schválením rozsiahleho balíka pomoci, ktorý zahŕňa napríklad program sociálneho zabezpečenia chudobných Brazílčanov alebo opatrenia zamerané na zvládnutie rastúcich cien pohonných hmôt, všíma si Reuters.



Prieskumy naznačujú, že existuje len malá šanca, že by Lula da Silva získal v prvom kole volieb viac než 50 percent hlasov a nemusel by sa tak postaviť Bolsonarovi v druhom kole volieb.



Ak by sa konalo toto druhé kolo, ktoré je naplánované na 30. októbra, vyhral by ho Lula da Silva so ziskom 54 percent hlasov, vyplýva z augustového prieskumu.



Lula da Silva a Bolsonara sú v počet hlasov ďaleko pred ostatnými kandidátmi. Najbližšie k nim má stredoľavicový kandidát Ciro Gomes, ktorý by podľa prieskumu mohol získať sedem percent hlasov.



Inštitút Datafolha uviedol, že jeho prieskumu sa zúčastnilo 5744 ľudí, pričom prieskum prebiehal tento týždeň od utorka do štvrtka v 281 brazílskych mestách.