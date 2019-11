Favoritom druhého kola rumunských prezidentských volieb je Iohannis

Bukurešť 24. novembra (TASR) - Úradujúci rumunský prezident Klaus Iohannis, ktorý sa uchádza o druhé päťročné funkčné obdobie, bude podľa očakávaní v nedeľu zvolený v druhom kole prezidentských volieb. Súperkou tohto stredopravicového politika je sociálnodemokratická expremiérka Viorica Dancilaová.



V prvom kole volieb z 10. novembra bol najúspešnejším Iohannis (60), ktorý získal 38 percent hlasov a predbehol tak zvyšných 13 kandidátov. Dancilaová (55) sa umiestnila na druhom mieste so ziskom 22 percent.



Tlačová agentúra AFP uviedla, že podľa predpovedí analytikov sa veľká časť voličov, ktorí v prvom kole podporili menej úspešných kandidátov, prikloní tentoraz k Iohannisovi vzhľadom na hlboké rozčarovanie z reforiem súdnictva presadzovaných Dancilaovej sociálnymi demokratmi. Vládu na čele s Dancilaovou zosadil v októbri parlament po tom, ako v tejto záležitosti viedla dlhodobý súboj s Európskou komisiou i prezidentom.



Právo hlasovať vo voľbách má približne 18,2 milióna Rumunov. Volebné miestnosti budú otvorené do 21.00 h, na čo sa očakáva zverejnenie prvých odhadovaných výsledkov.



Opätovné zvolenie Iohannisa, niekdajšieho profesora fyziky z nemeckej národnostnej menšiny, ktorého podporuje stredopravicová Národná liberálna strana (PNL), by bolo podľa AFP "potvrdením proeurópskej trajektórie" Rumunska. Dancilaovej Sociálnodemokratická strana (PSD) je zase považovaná za nástupcu elity, ktorá dominovala Rumunsku pred pádom komunistického režimu v roku 1989, a čelí obvineniam z korupcie vo svojich radoch.



Rumunsko je tzv. poloprezidentskou republikou, v ktorej má prezident značné rozhodovacie právomoci napríklad v otázkach národnej bezpečnosti a zahraničnej politiky. Môže odmietnuť straníckych nominantov na predsedu vlády i vládnych nominantov na súdne posty.