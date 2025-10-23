< sekcia Zahraničie
Favoritom na starostu New Yorku ostáva Mamdani, Adams podporil Cuoma
Voľby starostu najväčšieho mesta v USA sa uskutočnia 4. novembra.
Autor TASR
New York 23. októbra (TASR) - Odchádzajúci starosta New Yorku Eric Adams vo štvrtok v predvolebnej kampani podporil bývalého guvernéra štátu New York Andrewa Cuoma. Sám sa kandidatúry vzdal ešte koncom septembra. Favoritom prieskumov zostáva víťaz demokratických primárok Zohran Mamdani, ktorý by sa v prípade víťazstva stal prvým moslimom na čele najväčšieho amerického mesta. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Na post newyorského starostu kandidujú traja hlavní uchádzači. V poslednom celomestskom prieskume vedie člen legislatívneho zboru štátu New York Mamdani so 43 percentami. Jeho hlavným vyzývateľom je Cuomo, ktorý však v primárkach neuspel a kandiduje preto ako nezávislý. Podporilo by ho 32 percent Newyorčanov. Za Republikánsku stranu kandiduje aktivista a zakladateľ občianskej hliadky Guardian Angels Curtis Sliwa s podporou 19 percent.
Prieskumy naznačujú, že v prípade odstúpenia Sliwu by viacero jeho voličov volilo Cuoma a rozdiel medzi kandidátmi by sa výrazne znížil. Sliwa však takýto scenár odmieta.
„Myslím si, že je absolútne nevyhnutné, aby sme černošské a farebné komunity, ktoré trpia džentrifikáciou (vytláčanie pôvodných nízkopríjmových komunít zlepšovaním infraštruktúry - pozn. TASR), skutočne prebudili a uvedomili si, aký dôležitý je tento volebný súboj,“ povedal Adams v rozhovore pre New York Times o dôvodoch svojej podpory pre Cuoma. „Pôjdem s guvernérom do týchto štvrtí, aby som ich zaangažoval,“ dodal.
AFP pripomína, že Adams je zapletený do viacerých korupčných škandálov a s Cuomom mali v minulosti napäté vzťahy. V poslednej predvolebnej debate v stredu však bývalý guvernér ako jediný kandidát uviedol, že by prijal podporu zo strany Adamsa. Mamdani takýto scenár odmietol, rovnako ako Sliwa, podľa ktorého patrí „podvodník“ Adams do väzenia.
