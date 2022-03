Favoritom prezidentských volieb je Babiš, nasleduje Pavel a Němcová

Praha 8. marca (TASR) - Najvyššiu podporu v prípadnej voľbe nového českého prezidenta má aktuálne predseda hnutia ANO Andrej Babiš, ktorého by preferovalo 26 percent ľudí. Na druhom mieste je s podporou 16 percent generál Petr Pavel, tretia je senátorka za ODS Miroslava Němcová, ktorú uprednostňuje osem percent respondentov.



Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila spoločnosť Median. Výsledky plebiscitu v utorok zverejnil webový spravodajský portál Novinky.cz.



Senátora Pavla Fischera podporuje sedem percent, ekonómku Danušu Nerudovú 5,5 percenta a senátora Marka Hilšera päť percent ľudí. Rovnakú podporu tento volebný model ukazuje aj u podnikateľa Karla Janečka.



Na prezidentských voľbách by sa vo februári zúčastnilo 65 percent opýtaných. Zhruba polovica voličov nie je rozhodnutá, komu by dala svoj hlas.



"Andrejovi Babišovi by dali hlas predovšetkým voliči ANO, SPD a politických strán mimo Poslaneckej snemovne. Hlasy volebnej koalície SPOLU sú rozdelené najmä medzi Petra Pavla, Miroslavu Němcovú a Pavla Fischera, hlasy voličov koalície Piráti-STAN predovšetkým medzi Petra Pavla, Víta Rakušana a Danušu Nerudovú," uviedla agentúra Median.



Potenciálny zisk Babiša by mohol v prípade, že by ho volili všetci, ktorí jeho voľbu zvažujú a nevylučujú účasť na voľbách, dosiahnuť 31,5 percenta. V prípade Pavla je potenciál 27,5 percenta a u Fischera dosahuje 19 percent.