< sekcia Zahraničie
Favoritom v prezidentských voľbách v Čile je pravicový Antonio Kast
Volebnej kampani dominovala téma kriminality, hoci Čile je jednou z najbezpečnejších krajín v Latinskej Amerike.
Autor TASR
Buenos Aires 14. decembra (TASR) - Voliči Čile v nedeľu hlasujú v druhom kole prezidentských volieb. Podľa predvolebných prieskumov je ich favoritom s veľkým náskokom pravicový kandidát José Antonio Kast pred kandidátkou vládnucej ľavicovej koalície a členkou Komunistickej strany Jeannette Jarovou. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Volebnej kampani dominovala téma kriminality, hoci Čile je jednou z najbezpečnejších krajín v Latinskej Amerike. Ďalšou témou bola migrácia najmä pre prílev ľudí utekajúcich pred násilím a chudobou vo Venezuele. Migranti v súčasnosti tvoria približne 10 percent populácie Čile.
Kast si za ústredný bod kampane stanovil zabezpečenie hraníc Čile a deportáciu migrantov bez riadneho právneho statusu. Oznámil tiež plány na výstavbu nových väzníc.
Jarová ako ministerka práce a sociálneho zabezpečenia zaviedla skrátenie pracovného týždňa zo 45 na 40 hodín a iniciovala reformu súkromného dôchodkového systému. Vo svojom volebnom programe sľubovala zvýšenie minimálnej mzdy v prepočte na 700 eur.
V prvom kole 16. novembra, zvíťazila Jarová (51) s takmer 27 percentami hlasov. Kast (59) skončil druhý s 24 percentami. Kandidát Republikánskej strany odvtedy dokázal zmobilizovať hlasy porazených súperov z pravicového tábora.
Na prezidenta kandiduje už tretíkrát, v roku 2021 ho v druhom kole porazil súčasný prezident Gabriel Boric. Kast je zbožný katolík, otec deviatich detí a potomok nemeckých prisťahovalcov. Jeho otec bol členom mládežníckej organizácie Hitlerjugend a slúžil vo Wehrmachte. Po druhej svetovej vojne sa presťahoval do Čile a neskôr tam založil továreň na mäso a klobásy. Jeden z Kastových bratov bol ministrom za vlády diktátora Augusta Pinocheta.
Súčasný ľavicový prezident a potomok chorvátskych prisťahovalcov Boric bol najmladšou hlavou štátu v dejinách Čile. Nemohol znova kandidovať, pretože ústava zakazuje zastávať tento post dve po sebe idúce funkčné obdobia. Víťaz nedeľných volieb sa ujme úradu 11. marca 2026.
Volebnej kampani dominovala téma kriminality, hoci Čile je jednou z najbezpečnejších krajín v Latinskej Amerike. Ďalšou témou bola migrácia najmä pre prílev ľudí utekajúcich pred násilím a chudobou vo Venezuele. Migranti v súčasnosti tvoria približne 10 percent populácie Čile.
Kast si za ústredný bod kampane stanovil zabezpečenie hraníc Čile a deportáciu migrantov bez riadneho právneho statusu. Oznámil tiež plány na výstavbu nových väzníc.
Jarová ako ministerka práce a sociálneho zabezpečenia zaviedla skrátenie pracovného týždňa zo 45 na 40 hodín a iniciovala reformu súkromného dôchodkového systému. Vo svojom volebnom programe sľubovala zvýšenie minimálnej mzdy v prepočte na 700 eur.
V prvom kole 16. novembra, zvíťazila Jarová (51) s takmer 27 percentami hlasov. Kast (59) skončil druhý s 24 percentami. Kandidát Republikánskej strany odvtedy dokázal zmobilizovať hlasy porazených súperov z pravicového tábora.
Na prezidenta kandiduje už tretíkrát, v roku 2021 ho v druhom kole porazil súčasný prezident Gabriel Boric. Kast je zbožný katolík, otec deviatich detí a potomok nemeckých prisťahovalcov. Jeho otec bol členom mládežníckej organizácie Hitlerjugend a slúžil vo Wehrmachte. Po druhej svetovej vojne sa presťahoval do Čile a neskôr tam založil továreň na mäso a klobásy. Jeden z Kastových bratov bol ministrom za vlády diktátora Augusta Pinocheta.
Súčasný ľavicový prezident a potomok chorvátskych prisťahovalcov Boric bol najmladšou hlavou štátu v dejinách Čile. Nemohol znova kandidovať, pretože ústava zakazuje zastávať tento post dve po sebe idúce funkčné obdobia. Víťaz nedeľných volieb sa ujme úradu 11. marca 2026.