Favoritom v prezidentských voľbách v Čile je pravicový Antonio Kast

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Volebnej kampani dominovala téma kriminality, hoci Čile je jednou z najbezpečnejších krajín v Latinskej Amerike.

Autor TASR
Buenos Aires 14. decembra (TASR) - Voliči Čile v nedeľu hlasujú v druhom kole prezidentských volieb. Podľa predvolebných prieskumov je ich favoritom s veľkým náskokom pravicový kandidát José Antonio Kast pred kandidátkou vládnucej ľavicovej koalície a členkou Komunistickej strany Jeannette Jarovou. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

Volebnej kampani dominovala téma kriminality, hoci Čile je jednou z najbezpečnejších krajín v Latinskej Amerike. Ďalšou témou bola migrácia najmä pre prílev ľudí utekajúcich pred násilím a chudobou vo Venezuele. Migranti v súčasnosti tvoria približne 10 percent populácie Čile.

Kast si za ústredný bod kampane stanovil zabezpečenie hraníc Čile a deportáciu migrantov bez riadneho právneho statusu. Oznámil tiež plány na výstavbu nových väzníc.

Jarová ako ministerka práce a sociálneho zabezpečenia zaviedla skrátenie pracovného týždňa zo 45 na 40 hodín a iniciovala reformu súkromného dôchodkového systému. Vo svojom volebnom programe sľubovala zvýšenie minimálnej mzdy v prepočte na 700 eur.

V prvom kole 16. novembra, zvíťazila Jarová (51) s takmer 27 percentami hlasov. Kast (59) skončil druhý s 24 percentami. Kandidát Republikánskej strany odvtedy dokázal zmobilizovať hlasy porazených súperov z pravicového tábora.

Na prezidenta kandiduje už tretíkrát, v roku 2021 ho v druhom kole porazil súčasný prezident Gabriel Boric. Kast je zbožný katolík, otec deviatich detí a potomok nemeckých prisťahovalcov. Jeho otec bol členom mládežníckej organizácie Hitlerjugend a slúžil vo Wehrmachte. Po druhej svetovej vojne sa presťahoval do Čile a neskôr tam založil továreň na mäso a klobásy. Jeden z Kastových bratov bol ministrom za vlády diktátora Augusta Pinocheta.

Súčasný ľavicový prezident a potomok chorvátskych prisťahovalcov Boric bol najmladšou hlavou štátu v dejinách Čile. Nemohol znova kandidovať, pretože ústava zakazuje zastávať tento post dve po sebe idúce funkčné obdobia. Víťaz nedeľných volieb sa ujme úradu 11. marca 2026.
