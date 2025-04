Faye: Urobili sme všetko pre návrat Mali, B. Faso a Nigeru do ECOWAS-u

Dakar 5. apríla (TASR) - Senegalský prezident Bassirou Diomaye Faye v piatok vyhlásil, že "urobili všetko, čo bolo možné“ pre návrat Mali, Burkiny Faso a Nigeru do Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Žiadal som, aby sa ľudia stretli za jedným stolom a porozprávali sa, aby sa zachovali šance na udržanie silnej subregionálnej organizácie,“ uviedol pre médiá Faye, ktorý od júla 2024 zastáva funkciu mediátora medzi ECOWAS-om a tromi krajinami.



„Faktom ostáva, že tieto krajiny, ako aj ostatné, sú zvrchované. Môžu si robiť vlastné rozhodnutia. My môžeme len rešpektovať ich vôľu s vedomím, že sme urobili všetko, čo bolo možné, aby sme ich znovu začlenili do ECOWAS-u,“ vyhlásil Faye.



V troch sahelských krajinách vládnu vojenské junty. Z ECOWAS-u vystúpili na začiatku roku 2025 a obviňovali ho z podriadenosti bývalej koloniálnej veľmoci Francúzsku a zo zlyhania v boji proti džihádizmu. Namiesto toho spoločne založili Konfederáciu sahelských štátov (AES).



Faye počas rozhovoru uviedol, že Francúzsko ostáva pre nich „dôležitým partnerom na všetkých úrovniach“. Senegal s Parížom rokuje o odchode všetkých francúzskych vojakov z územia západoafrickej krajiny. „Stane sa, že sa v určitom bode dejín krajina rozhodne zmeniť svoje smerovanie. To je to, čo sa stalo s prítomnosťou francúzskej armády v krajine,“ uviedol Faye.