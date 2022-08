FBI mi bráni vstúpiť do domu, snaží sa podstrčiť dôkazy, tvrdí Trump

Washington 10. augusta (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) mu bráni vstúpiť do jeho vily na Floride, v ktorom agenti v pondelok vykonali domovú prehliadku. Je presvedčený, že FBI sa tam teraz zrejme snaží podstrčiť nejaké dôkazy, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



Trump sa posťažoval, že pri prehliadke nemohli byť prítomní ani jeho právnici. On sám v čase razie nebol doma.



"Všetci museli priestory opustiť, (agenti) tam chceli ostať sami, bez svedkov, ktorí by videli, čo tam robia, berú a, nedajbože, podstrkujú," povedal Trump.



FBI odmietla zverejniť podrobnosti ohľadne razie vo vile Mar-a-Lago. Podľa amerických médií však agenti hľadali vládne dokumenty, ktoré Trump neodovzdal, keď vlani v januári opúšťal prezidentský úrad.



Trump obvinil v utorok svojho nástupcu Joea Bidena, že o razii v jeho floridskej rezidencii vopred vedel. Biely dom však uviedol, že nebol o pondelňajšej razii v Trumpovom sídle vopred informovaný.