FBI: Muž, ktorý strieľal na Trumpa, hľadal informácie o Kennedym

Washington 24. júla (TASR) — Muž, ktorý sa 13. júla na predvolebnom zhromaždení v štáte Pensylvánia pokúsil zabiť bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, hľadal na internete informácie o tom, ako Lee Harvey Oswald v roku 1963 zavraždil bývalého prezidenta Johna F. Kennedyho. Na pôde právneho výboru Snemovne reprezentantov Kongresu USA to v stredu podľa agentúry Reuters povedal riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Chris Wray.



Atentátnik Thomas Crooks sa podľa Wraya okolo 6. júla začal zaujímať o Trumpa a jeho predvolebné zhromaždenie. Do vyhľadávača Google zadal otázku "ako ďaleko bol Oswald od Kennedyho?!.



Vyšetrovatelia tiež zistili, že 20-ročný Crooks len niekoľko hodín pred streľbou riadil dron, ktorý preletel približne 180 metrov od pódia, kde neskôr rečnil republikánsky exprezident, a zábery naživo vysielal. Agenti FBI našli dron a ovládač, ktoré analyzujú, uviedla agentúra AP.



Použitie dronu Crooksom krátko pred vystúpením Trumpa odhalilo ďalšie zlyhanie v oblasti bezpečnostných opatrení pred začiatkom zhromaždenia. Wray zákonodarcov ubezpečil, že FBI pri vyšetrovaní streľby, ktorú označil za opovrhnutiahodnú a hroznú, "nenechá kameň na kameni".



AP pripomenula, že stredajšie vypočutie šéfa FBI bolo naplánované dlho pred streľbou z 13. júla.



V utorok odstúpila zo svojej funkcie Kimberly Cheatleová, riaditeľka Tajnej služby Spojených štátov (USSS), ktorá má za úlohu ochranu predstaviteľov štátu. Urobila tak deň po tom, čo pred výborom Snemovne reprezentantov priznala, že služba zlyhala, keď 13. júla nezabránila atentátu na Trumpa.



Crooksovi, vyzbrojenému poloautomatickou puškou, sa počas predvolebného mítingu podarilo vyliezť na strechu s priamym výhľadom na pódium, pričom sa nachádzal len asi 150 metrov od Trumpa. Exprezidentovi zasiahol hornú časť pravého ucha, jedného účastníka podujatia zabil a ďalších dvoch ľudí zranil. Následne ho zastrelili agenti USSS.



Postup USSS bol po atentáte kritizovaný. Objavili sa aj správy, že jej agenti si podozrivé správanie Crooksa všimli už pred Trumpovým vystúpením, no exprezidentovi dovolili vyjsť na pódium.