FBI o streľbe na Trumpa: Útočník sa zaujímal o akcie Trumpa i Bidena

Washington 28. augusta (TASR) - Strelec, ktorý sa pokúsil zavraždiť amerického exprezidenta Donalda Trumpa, vyhľadával na internete informácie nielen o hromadných podujatiach Trumpa, ale aj prezidenta Joea Bidena. Jeho zámerom bolo zaútočiť na nejaké veľké zhromaždenie, o čo sa "dlhodobo a dôkladne snažil". Vyšetrovatelia si zatiaľ nie sú istí motiváciou útočníka. V stredu to uviedol predstaviteľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), informuje TASR podľa správ agentúry Reuters a AP.



Atentátnik Thomas Matthew Crooks pred streľbou vykonal rozsiahly prieskum. Do úvahy bral viacero podujatí oboch prezidentských kandidátov, pričom informácie o nich vyhľadal viac ako 60-krát, uviedol Kevin Rojek z pobočky FBI v Pittsburgu.



Crooks podľa FBI vyhľadával informácie o podujatiach Trumpovej kampane už v septembri 2023. V apríli sa začal zameriavať na podujatia oboch kandidátov, a to najmä v blízkosti svojho bydliska v západnej Pensylvánii.



Rojek uviedol, že Crooks sa na Trumpove zhromaždenie v Pensylvánii 14. júla začal sústrediť ihneď po oznámení miesta podujatia začiatkom júla. Toto zhromaždenie vnímal ako veľmi dobrú príležitosť.



Tesne pred útokom Crooks začal vyhľadávať podrobnejšie informácie o tomto zhromaždení vrátane miesta, kde mal Trump vystúpiť, a podrobností o spoločnosti vlastniacej budovu, z ktorej na exprezidenta vystrelil.



Vyšetrovatelia FBI zatiaľ nedokázali určiť, čo motivovalo Crooksa k streľbe. Jeho internetové vyhľadávanie podľa Rojeka nepreukazuje, že by bol motivovaný pravicovými alebo ľavicovými ideológiami, a jeho internetová história preukazuje, že sa zaujímal o viacero ideológií.



Predstavitelia FBI uviedli, že nenašli žiadne dôkazy o tom, že by Crooks spolupracoval s ďalším osobami alebo zahraničnou mocou. Nezistili uňho ani prítomnosť alkoholu a drog.



Útok na nominanta Republikánskej strany sa odohral počas predvolebného zhromaždenia 14. júla. Crooks na Trumpa vystrelil poloautomatickou puškou, pričom exprezidentovi zasiahol hornú časť pravého ucha, jedného účastníka podujatia zabil a ďalších dvoch ľudí zranil. Útočníka následne zastrelili agenti tajnej služby.