Po útoku USA na Irán vyšetrujú streľbu v Austine ako možný terorizmus
Washington 2. marca (TASR) - Muž, ktorý v nedeľu skoro ráno zastrelil v texaskom Austine dvoch ľudí a ďalších 14 zranil, nebol v pozornosti federálnych ani miestnych úradov. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) aj polícia po streľbe v pondelok oznámili, že je zatiaľ priskoro na určenie motívu strelca, niektoré indície však naznačujú možnú súvislosť s terorizmom. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.
FBI uviedla, že incident vyšetruje ako možný teroristický čin po tom, čo USA a Izrael podnikli útok na Irán. Polícia strelca identifikovala ako 53-ročného Ndiagu Diagneho.
Ten mal počas útoku na sebe mikinu s nápisom „Property of Allah“ (Majetok Alaha), uviedol pre AP predstaviteľ bezpečnostných zložiek. Stanica CNN dodala, že pod ňou mal oblečené tričko s motívom iránskej vlajky.
Viaceré osoby oboznámené s vyšetrovaním, ktoré sa vyjadrovali pod podmienkou anonymity, pre agentúru uviedli, že Diagne pôvodne pochádzal zo Senegalu. Do USA prišiel prvýkrát v roku 2000 a o šesť rokov neskôr, po sobáši s americkou občiankou, získal v krajine trvalý pobyt.
Streľba vypukla pred jedným z podnikov v obľúbenej časti mesta plnej barov a hudobných klubov v blízkosti Texaskej univerzity. Podľa polície strelec prešiel v aute popri bare plnom študentov, potom sa otočil a z vozidla SUV začal strieľať do ľudí na chodníku aj vo vnútri podniku. Následne zaparkoval, vystúpil z auta s puškou a začal strieľať do ďalších ľudí, až kým prišli policajti a zastrelili ho. Zraneniam následne podľahol.
FBI uviedla, že už niekoľko hodín po streľbe objavila na strelcovi i v jeho vozidle „indície“, ktoré naznačujú možnú súvislosť s terorizmom.
