FBI: Počet vrážd v USA medziročne stúpol o rekordných 30 percent

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Washington 28. septembra (TASR) - Počet vrážd v Spojených štátoch v roku 2020 stúpol o takmer 30 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Vyplýva to zo súhrnnej správy amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Správu priniesla v utorok agentúra AP, podľa ktorej ide o najvyšší medziročný nárast odkedy FBI začal viesť záznamy.V rámci programu nazvaného Uniform Crime Reporting (UCR) FBI zhromažďuje údaje nahlásené orgánmi činnými v trestnom konaní po celých Spojených štátoch. Z najnovších údajov vyplýva, že za rok 2020 sa v USA odohralo 21.570 vrážd, alebo zabití z nedbanlivosti. Oproti roku 2019 pribudlo až 4.901 takýchto prípadov.Ide o najvyššie číslo od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia, keď počet takýchto trestných činov prekonal hranicu 23.000. AP pripomína, že vtedy išlo o dôsledok vojen medzi drogovými kartelmi. Podľa expertov za najnovší nárast môže do určitej miery aj pandémia koronavírusu.vyhlásil John Feinblatt, ktorý šéfuje neziskovej organizácii Everytown for Gun Safety, ktorá sa zasadzuje za prísnejšiu kontrolu zbraní v USA.Americký kriminológ James Alan Fox z bostonskej Northeastern University pripisuje prudký nárast počtu prípadov viacerým faktorom. Okrem pandémie koronavírusu konkrétne spomenul aj politické konflikty, či rasovú neznášanlivosť. Podľa neho je vyšší počet vrážd a zabití aj dôsledkom toho, žepovedal Fox.Zo správy FBI ďalej vyplýva, že vo všeobecnosti sa násilné trestné činy v roku 2020 zvýšili o 5,6 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dobrou správou je naopak to, že počet lúpeží klesol o 9,3 percenta a počet znásilnení až o 12 percent v porovnaní s rokom 2019.