FBI potvrdila smrť útočníka z New Orleans, ide podľa nej o terorizmus

New Orleans 1. januára (TASR) – Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v stredu oznámil, že vyšetruje náraz vozidla do davu ľudí v meste New Orleans ako teroristický čin. Potvrdil tiež, že útočník, ktorý zabil najmenej desať ľudí, zomrel po prestrelke s políciou. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Polícia predtým uviedla, že muž, ktorý po 3.00 h miestneho času pickupom vrazil do davu počas novoročných osláv, sa pokúsil "prejsť toľko ľudí, koľko len mohol". Zranenia utrpelo ďalších viac ako 35 osôb.



K útoku došlo na uliciach Canal Street a Bourbon Street v turistami vyhľadávanej Francúzskej štvrti v centre mesta. Policajná superintendantka Anne Kirkpatricková povedala, že vodič "bol odhodlaný spôsobiť masaker a napáchať (čo najväčšie) škody".



Na mieste činu vyšetrujú nález najmenej jedného podozrivého improvizovaného výbušného zariadenia. Primátorka New Orleans LaToya Cantrellová incident označila za "teroristický útok".



Cantrellovej telefonoval prezident USA Joe Biden, aby jej "ponúkol plnú federálnu podporu po týchto strašných správach", oznámil Biely dom. Bidena podľa neho so situáciou oboznámili predstavitelia FBI a ministerstva pre vnútornú bezpečnosť a informácie bude dostávať priebežne počas dňa.