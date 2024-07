FBI potvrdila, že Trumpa zasiahla do ucha strela atentátnika

Washington 27. júla (TASR) - Bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa zasiahla počas neúspešného atentátu do ucha buď vystrelená guľka alebo jej fragment, vyhlásil v piatok Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), čím podľa agentúry AFP ukončil dohady a konšpiračné teórie ohľadne príčiny Trumpovho zranenia



"Čo zasiahlo bývalého prezidenta Trumpa do ucha bol projektil, buď celý alebo jeho menší roztrieštený úlomok, ktorý vystrelil nebohý atentátnik zo svojej pušky," uviedla FBI vo svojom vyhlásení.



K streľbe prišlo v sobotu, 13. júla, počas predvolebného mítingu v Pensylvánii. Dvadsaťročný Thomas Matthew Crooks vystrelil celkovo osemkrát, Trump vyviazol z incidentu so zakrvaveným uchom. Bezpečnostné zložky útočníka zabili.



Riaditeľ FBI Christopher Wray v stredu (24. júla) na pôde právneho výboru Snemovne reprezentantov Kongresu USA pritom povedal, že existujú určité pochybnosti, či "to bola strela alebo jej úlomok, ktorý ho (Trumpa) zasiahol do ucha".



Po najnovšom vyhlásení zo strany FBI - o ktorom Trump dlhodobo tvrdí, že je súčasťou "deep state" štruktúr, ktoré proti nemu stroja úklady v rámci sprisahania - Trump zverejnil na svojej platforme Truth Social príspevok: "Predpokladám, že ako ospravedlnenie toto je maximum, čoho sa môžeme dočkať od riaditeľa Wraya, ale i tak ho plne prijímame!"