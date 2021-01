FBI pred inauguráciou Bidena preveruje vojakov z Národnej gardy

Na snímke stúpenci amerického prezidenta Donalda Trumpa pred budovou Kapitolu vo Washingtone 6. januára 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke príslušníci Národnej gardy sa zhromažďujú pred budovou Kapitolu vo Washingtone 6. januára 2021. Foto: TASR/AP

Washington 18. januára (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) preveruje príslušníkov Národnej gardy USA nasadených vo Washingtone. V rámci previerok sa skúma, či niektorí z vojakov nepredstavujú bezpečnostné riziko pre inauguráciu novozvoleného prezidenta USA Joea Bidena, ktorá sa bude konať v stredu 20. januára. Informovali o tom v pondelok agentúry AFP a AP.Po násilnostiach v budove amerického Kongresu, ku ktorým došlo minulý týždeň, sa totiž ukázalo, že viacerí stúpenci prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa na nepokojoch zúčastnili, mali v súčasnosti či minulosti väzby na armádu Spojených štátov.povedal v nedeľu pre stanicu CBS News šéf Národnej gardy Daniel Hokanson.Na ochranu Kapitolu nasadili po nepokojoch približne 25.000 príslušníkov Národnej gardy, ktorá je súčasťou rezervných zložiek ozbrojených síl USA.Bezpečnostné previerky zahŕňajú podľa bývalého agenta FBI Davida Gomeza napríklad kontrolu toho, či sa v databáze členov týchto jednotiek neobjavia informácie, že boli v minulosti vyšetrovaní pre podozrenia z terorizmu.Tajomník amerických pozemných síl Ryan McCarthy pre AP v nedeľu uviedol, že predstavitelia armády sú si možného nebezpečenstva vedomí a veliteľov upozornil, aby sa v súvislosti so stredajšou inauguráciou preskúmali akékoľvek problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť. Zatiaľ sa však podľa jeho slov nezistili žiadne potenciálne hrozby.Členovia Národnej gardy zároveň dostávajú i výcvik, ako identifikovať možné bezpečnostné hrozby vo vlastných radoch.Dôraz na preverovanie takýchto hrozieb sa stal dôležitou prioritou už po teroristických útokoch v USA z 11. septembra 2001. Vo väčšine prípadov však ide o hrozby povstalcov radikalizovaných teroristickou organizáciou al-Káida, Islamským štátom (IS) alebo podobnými skupinami.V súvislosti s Bidenovou inauguráciou však predstavujú potenciálnu hrozbu Trumpovi skalní stúpenci, krajine-pravicoví militanti, belošskí supremacisti či iné radikálne hnutia. Mnohí totiž veria Trumpovým nepodloženým tvrdeniam o volebných podvodoch, ktoré odmietli súdy vo viacerých štátoch USA, ministerstvo spravodlivosti i mnohí predstavitelia Republikánskej strany.