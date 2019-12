FBI: Streľba na floridskej základni bola teroristickým činom

Washington 9. decembra (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) pracuje s predpokladom, že piatková streľba na leteckej základni na Floride bola teroristickým činom. Informovala o tom agentúra DPA.



"Rovnako ako pri vyšetrovaní väčšiny prípadov aktívnych strelcov pracujeme s predpokladom, že išlo o akt terorizmu," vyhlásila v nedeľu špeciálna agentka FBI Rachel Rojasová, vedúca kancelárie tohto úradu v Jacksonville na Floride.



Vyšetrovatelia sa podľa nej momentálne pokúšajú zistiť najmä to, či útočník konal sám, alebo bol súčasťou rozsiahlejšej siete. Potvrdila, že páchateľom, ktorého po útoku zastrelili policajti, bol 21-ročný Muhammad Šamrání, podporučík saudskoarabských vzdušných síl, ktorý na floridskej základni absolvoval letecký výcvik.



Viacero saudskoarabských študentov, ktorí sa pohybovali v blízkosti strelca, je v súčasnosti zadržiavaných na floridskej základni. Dozerajú na nich ich nadriadení zo Saudskej Arábie, ktorí spolupracujú s americkými vyšetrovateľmi, uviedla Rojasová.



Zatiaľ podľa nej nedošlo k zatknutiu nijakých podozrivých.



Rojasová pritom odmietla potvrdiť správy médií, podľa ktorých si páchateľovi kolegovia streľbu natáčali na video. Nepotvrdila ani to, že by Šamrání v predvečer útoku organizoval párty, na ktorej púšťal zábery z viacerých masakrov z minulosti, pri ktorých páchatelia použili strelnú zbraň.



Streľba v školiacom stredisku na leteckej základni v meste Pensacola na Floride si vyžiadala okrem troch obetí na životoch aj osem zranených.



Útočník zrejme niekoľko hodín pred svojim činom zverejnil manifest na sociálnej sieti Twitter, v ktorom písal o USA ako o krajine zla páchajúcej zločiny proti moslimom i celému ľudstvu. Bezprostredne nebolo možné overiť, či daný twitterový účet, ktorý bol medzičasom deaktivovaný, naozaj patril útočníkovi.