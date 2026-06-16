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FBI prekazila plánovaný útok na podujatie UFC v Bielom dome
FBI sa o možnej hrozbe dozvedel v stredu 10. júna, len niekoľko dní pred podujatím.
Autor TASR
Washington 16. júna (TASR) - Bezpečnostné zložky USA prekazili možný útok na podujatie zmiešaných bojových umení s názvom UFC Freedom 250, ktorý sa uskutočnil v nedeľu v Bielom dome, oznámil v utorok riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel. Na tejto akcii sa zúčastnil aj americký prezident Donald Trump, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a príspevku Patela na sieti X.
„Vďaka rýchlej reakcii FBI, našich partnerov a ministerstva spravodlivosti v rámci operácie vo viacerých štátoch je teraz vo väzbe viacero osôb a plánované útoky sa podarilo úplne prekaziť,“ napísal Patel na X.
FBI sa o možnej hrozbe dozvedel v stredu 10. júna, len niekoľko dní pred podujatím. Podľa Patela išlo o osoby, ktoré nepochádzali z oblasti hlavného mesta.
Agentúra AP informuje, že dosiaľ nie je známy charakter možnej hrozby. Ďalšie podrobnosti by orgány podľa očakávania mohli zverejniť ešte v utorok.
Bezpečnostné zložky zadržali päť osôb z viacerých štátov vrátane Kalifornie, Missouri a Ohio, povedal pre AP predstaviteľ bezpečnostných zložiek hovoriaci pod podmienkou zachovania anonymity.
Podujatie v Bielom dome sa konalo pri príležitosti 80. narodenín prezidenta Donalda Trumpa ako súčasť osláv 250. výročia prijatia Deklarácie nezávislosti.
„Vďaka rýchlej reakcii FBI, našich partnerov a ministerstva spravodlivosti v rámci operácie vo viacerých štátoch je teraz vo väzbe viacero osôb a plánované útoky sa podarilo úplne prekaziť,“ napísal Patel na X.
FBI sa o možnej hrozbe dozvedel v stredu 10. júna, len niekoľko dní pred podujatím. Podľa Patela išlo o osoby, ktoré nepochádzali z oblasti hlavného mesta.
Agentúra AP informuje, že dosiaľ nie je známy charakter možnej hrozby. Ďalšie podrobnosti by orgány podľa očakávania mohli zverejniť ešte v utorok.
Bezpečnostné zložky zadržali päť osôb z viacerých štátov vrátane Kalifornie, Missouri a Ohio, povedal pre AP predstaviteľ bezpečnostných zložiek hovoriaci pod podmienkou zachovania anonymity.
Podujatie v Bielom dome sa konalo pri príležitosti 80. narodenín prezidenta Donalda Trumpa ako súčasť osláv 250. výročia prijatia Deklarácie nezávislosti.