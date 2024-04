FBI sa po masakri v Rusku obáva možného koordinovaného útoku v USA

Washington 12. apríla (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) sa obáva koordinovaného teroristického útoku v USA – podobného ako bol ten, ktorý v marci viedol k smrti desiatok ľudí v koncertnej sále Crocus City Hall neďaleko Moskvy.



V noci na piatok o tom informovala agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na prejav riaditeľa FBI Christophera Wraya na vypočutí v rozpočtovom výbore Snemovne reprezentantov amerického Kongresu.



Wray podotkol, že počas celej svojej kariéry v oblasti presadzovania práva ešte nezaznamenal také obdobie ako teraz - keď sa naraz objavuje toľko hrozieb pre verejnú a národnú bezpečnosť.



Reuters pripomenul, že v čase týchto obáv, ktoré sa zintenzívnili v kontexte vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, sa americkí predstavitelia už dlho obávajú útoku jednotlivca alebo malej skupiny.



Vo svojom prejave Wray hovoril aj o rastúcich obavách z útoku podobného tomu v Crocus City Hall, ku ktorému sa prihlásila afganská odnož obávanej teroristickej skupiny Islamský štát.



Wray sa snažil poslancov presvedčiť, aby zvýšili financovanie FBI, hoci v Kongrese bude pravdepodobne čeliť silnému odporu zo strany republikánov.



Reuters vysvetlil, že FBI sa stala hlavným cieľom útokov republikánskeho exprezidenta Donalda Trumpa a jeho spojencov: Trump tvrdí, že FBI sa naňho nespravodlivo zameral a zároveň sa nezaoberal jeho politickými nepriateľmi. Vyzval preto Kongres, aby znížil financovanie FBI.



Wray, ktorý bol do funkcie vymenovaný Trumpom v roku 2017, požiadal zákonodarcov, aby pomohli dostať rozpočet FBI na obvyklú úroveň. Pripomenul, že rozpočet na fiškálny rok 2024 klesol o 500 miliónov dolárov.



Naliehal tiež na zákonodarcov, aby obnovili americký program sledovania, ktorého platnosť vyprší tento mesiac, a označil ho za nevyhnutný nástroj proti protivníkom USA.



Čiastočné prepracovanie tohto programu bolo v stredu zablokované v Snemovni pre obavy kongresmanov z oboch hlavných politických strán, že nezašiel dostatočne ďaleko pri obmedzovaní kontrolných právomocí vlády.



Wray však upozornil, že "je to rozhodujúce pre bezpečnosť nášho národa a my sme v kríze".