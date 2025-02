FBI: Severná Kórea je za krádežou kryptomien za 1,5 miliardy dolárov

Washington 27. februára (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) obvinil Severnú Kóreu z krádeže 1,5 miliardy dolárov v digitálnych aktívach. Táto krádež bola odhalená minulý týždeň a ide o zatiaľ najvyššiu známu sumu, aká bola kedy ukradnutá v kryptomene, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Severná Kórea "je zodpovedná za krádež približne 1,5 miliardy dolárov v digitálnych aktívach z kryptomenovej burzy Bybit" - jednej z najuznávanejších kryptomenových búrz na svete sídliacej v Dubaji, uviedla FBI vo svojom vyhlásení. Útočníci počas transakcie údajne zneužili bezpečnostné protokoly, ktoré im umožnili preniesť aktíva na neidentifikovanú adresu.



Krádež sa pripisuje severokórejskej organizácii TraderTraitor, známej aj ako Lazarus Group, doplnila FBI.



Lazarus Group "rýchlo zamenil niektoré z ukradnutých aktív na bitcoiny a iné digitálne aktíva rozptýlené na tisícky adries na viacerých blockchainoch," uviedol zdroj. Predpokladá sa, že tieto aktíva budú "vyprané a prevedené na nekrytú menu," dodal FBI.



Lazarus Group sa dostala do povedomia asi pred desiatimi rokmi, keď bola obvinená z hacknutia americkej produkčnej agentúry Sony Pictures Entertainment. Šlo o "odvetný útok" v reakcii na uvedenie filmu The Interview, ktorý zosmiešňoval severokórejského vodcu Kim Čong-una.



Medzi najznámejšie zo série kybernetických zločinov spáchaných skupinou Lazarus Group patrí útok na Ronin Network či Horizon Bridge. Odborníci upozorňujú, že ich techniky sú čoraz sofistikovanejšie, čím zvyšujú riziko pre kryptomenové platformy po celom svete.



Nemenovaná spoločnosť zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou označila KĽDR za "najplodnejšieho kybernetického zlodeja na svete", dodala AFP. Expertná komisia OSN monitorujúca obchádzanie sankcií uvalených na KĽDR vlani odhadla, že KĽDR od roku 2017 ukradla viac ako tri miliardy dolárov v kryptomenách.



Predpokladá sa, že veľkú časť týchto hackerských aktivít vedie špecializovaný úrad v Pchjongjangu. Ukradnuté peniaze pomáhajú režimu v KĽDR financovať program vývoja a výroby jadrových zbraní.



Severokórejský program pre vedenie kybernetickej vojny sa datuje minimálne do polovice 90. rokov 20. storočia. Podľa správy americkej armády z roku 2020 má severokórejská jednotka pre kybernetickú vojnu, známa ako Úrad 121, asi 6000 členov, ktorí pôsobia aj zo zámoria vrátane Bieloruska, Číny, Indie, Malajzie a Ruska.



Ethereum je druhá najväčšia kryptomena na svete z hľadiska kapitalizácie. Je založená na blockchaine - počítačovom protokole, ktorý umožňuje zaznamenávať transakcie decentralizovaným a teoreticky nefalšovateľným spôsobom na celom svete.