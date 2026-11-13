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FBI: Severokórejskí hackeri ukradli 400 mil. USD
Hackeri pri podvode, ktorý FBI nazýva FaceStealer, lákali obete na videohovory cez falošné verzie videokonferenčného softvéru ako Zoom, Microsoft Teams či Google Meet.
Autor TASR
Washington 13. novembra (TASR) – Severokórejskí hackeri podporovaní štátom ukradli za posledný rok a pol kryptomeny v hodnote viac ako 400 miliónov dolárov pomocou tajných nahrávok ľudí, ktoré používali na oslovenie ich kontaktov. Oznámil to americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Hackeri pri podvode, ktorý FBI nazýva FaceStealer, lákali obete na videohovory cez falošné verzie videokonferenčného softvéru ako Zoom, Microsoft Teams či Google Meet.
Ciele dostali pozvánky od skutočných kontaktov, s ktorými už predtým komunikovali, avšak hackeri prenikli do ich účtov a tajne zaznamenali ich zábery. Počas samotného hovoru potom obete – tiež nahrávané – narazili na falošnú technickú chybu údajne odstrániteľnú kliknutím na odkaz. Ale po kliknutí na odkaz sa infikoval tak počítať obete, ako aj jej účty na sociálnych sieťach. Kontakty obete používali hackeri následne na oslovovanie ďalších ľudí.
FBI identifikovala a zadržala viac než 900 videí z webových kamier obetí, uvádza sa v stredajšom oznámení úradu. Hackeri podľa neho začínajú používať umelú inteligenciu na vytváranie tzv. deepfake videí známych alebo vplyvných ľudí z odvetvia kryptomien a blockchainu.
Aktivitu FaceStealer pripísala FBI skupine severokórejských hackerov známej ako Sapphire Sleet alebo UNC1069. Ide o inú skupinu ako hackeri zo Severnej Kórey, ktorých FBI a firmy spájajú s nedávnou krádežou virtuálnych aktív v hodnote viac ako 6,3 miliardy dolárov z kryptomenovej burzy Binance.
Hackeri pri podvode, ktorý FBI nazýva FaceStealer, lákali obete na videohovory cez falošné verzie videokonferenčného softvéru ako Zoom, Microsoft Teams či Google Meet.
Ciele dostali pozvánky od skutočných kontaktov, s ktorými už predtým komunikovali, avšak hackeri prenikli do ich účtov a tajne zaznamenali ich zábery. Počas samotného hovoru potom obete – tiež nahrávané – narazili na falošnú technickú chybu údajne odstrániteľnú kliknutím na odkaz. Ale po kliknutí na odkaz sa infikoval tak počítať obete, ako aj jej účty na sociálnych sieťach. Kontakty obete používali hackeri následne na oslovovanie ďalších ľudí.
FBI identifikovala a zadržala viac než 900 videí z webových kamier obetí, uvádza sa v stredajšom oznámení úradu. Hackeri podľa neho začínajú používať umelú inteligenciu na vytváranie tzv. deepfake videí známych alebo vplyvných ľudí z odvetvia kryptomien a blockchainu.
Aktivitu FaceStealer pripísala FBI skupine severokórejských hackerov známej ako Sapphire Sleet alebo UNC1069. Ide o inú skupinu ako hackeri zo Severnej Kórey, ktorých FBI a firmy spájajú s nedávnou krádežou virtuálnych aktív v hodnote viac ako 6,3 miliardy dolárov z kryptomenovej burzy Binance.