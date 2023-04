FBI spolupracuje s Ukrajinou pri zbere dôkazov o vojnových zločinoch

Washington 27. apríla (TASR) - Ukrajina spolupracuje s americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) aj s ďalšími bezpečnostnými službami USA na zhromažďovaní dôkazov o vojnových zločinoch spáchaných na jej území ruskými silami. Z bojísk zbierajú digitálne informácie vrátane geolokácie, vzoriek DNA, údajov z mobilných telefónov či analýzy častí tiel. Tvrdí to špeciálny agent FBI Alex Kobzanets, informuje v stredu stanica Sky News.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa dlhodobo zasadzuje za to, aby Rusko čelilo za vojnové zločiny na Ukrajine medzinárodnému stíhaniu. Zelenskyj v marci povedal, že ukrajinské úrady dosiaľ zaznamenali vyše 70.000 takýchto zločinov, ktorých je však podľa jeho slov omnoho viac.



FBI už rok a pol pomáha Ukrajine aj s vyhľadávaním ruských špiónov a kolaborantov pôsobiacich na území tejto krajiny.



Šéf oddelenia Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) pre kybernetickú bezpečnosť Iľľa Viťuk tvrdí, že pri vyšetrovaní kybernetických zločinov je veľmi ťažké dokázať konkrétnu zodpovednosť. "Je pre nás veľmi dôležité získať čo najviac informácií o ruských kyberzločincoch," dodal s tým, že všetky takéto údaje ukrajinské úrady zhromažďujú a zaraďujú do vyšetrovania.



Sky News dodáva, že Ukrajina v tomto smere spolupracovala s USA ešte pred vypuknutím ruskej invázie. Práve americké bezpečnostné služby boli totiž už od roku 2015 jedným z hlavných aktérov v rámci snáh o odrazenie ruských kybernetických útokov na Ukrajine.