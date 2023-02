FBI tvrdí, že analýza zostatkov čínskeho balóna je v počiatočnej fáze

Washington 10. februára (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zatiaľ nemá dostatok informácií na posúdenie schopností podozrivého čínskeho balóna, ktorý minulý týždeň nad Atlantickým oceánom zostrelilo americké letectvo. Vo štvrtok to uviedli nemenovaní americkí predstavitelia oboznámení s touto záležitosťou, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"V tomto prípade je pre nás veľmi skoro (na vyvodenie záverov) a dôkazy, ktoré boli nájdené a prinesené FBI, sú veľmi obmedzené," povedal jeden z predstaviteľov. Podľa jeho slov FBI stále nemá prístup k väčšej časti balóna, v ktorej sa pravdepodobne nachádzala väčšina palubnej elektroniky.



FBI tvrdí, že väčšina dôkazov je naďalej pod vodou. Dodala, že začala s dekontamináciou niektorých zostatkov balóna odstraňovaním morskej soli. "Nezaznamenali sme druh energetického alebo útočného materiálu," odpovedali predstavitelia FBI na otázku, či v zostatkoch zostreleného čínskeho balónu našli výbušniny.



Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že zvažuje prijatie opatrení voči subjektom napojených na čínsku armádu, ktoré môžu mať dočinenia s letom balóna vo vzdušnom priestore USA.



Predstavitelia FBI uviedli, že zatiaľ nemajú informácie o tom, kde boli jednotlivé časti balóna vyrobené. Dodali však, že takéto dôkazy by po získaní mohli byť použité na prípadné obvinenia z trestnej činnosti.



Americké letectvo zostrelilo počas uplynulého víkendu veľký biely balón, o ktorom sa Washington domnieva, že bol používaný na špionáž. Peking priznal, že balón pochádza z Číny, no trvá na tom, že mal civilné využitie.