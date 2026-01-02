Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
FBI tvrdí, že zmarila pokus o teroristický útok v Severnej Karolíne

Prokurátor Spojených štátov pre západný okres Severnej Karolíny Russ Ferguson hovorí vedľa špeciálneho agenta FBI Jamesa C. Barnaclea Jr. počas tlačovej konferencie v piatok 2. januára 2026 v Charlotte v Severnej Karolíne. Foto: TASR/AP

Sturdivant údajne plánoval útok približne rok a v decembri o ňom komunikoval s dvomi tajnými agentmi z FBI a newyorskej polície.

Autor TASR
Washington 2. januára (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v piatok oznámil, že prekazil teroristický plán muža zo Severnej Karolíny. Podľa vzoru džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) chcel spáchať na Silvestra útok nožmi a kladivami. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a televízií ABC News a NBC News.

Christian Sturdivant (18) bol obvinený z pokusu o materiálnu podporu zahraničnej teroristickej organizácie. Podľa oficiálneho vyhlásenia ho úrady sledovali od roku 2022. Agenti FBI prehľadali jeho dom a našli rukou písaný dokument s názvom „novoročné útoky 2026“, v ktorom údajne píše o plánoch pobodať až 20 ľudí a zaútočiť na policajtov.

Podľa okresného prokurátora Russa Fergusona muž prisahal vernosť IS a plánoval zaútočiť v supermarkete a reštaurácii s rýchlym občerstvením v rodnom meste. „Pripravoval sa na džihád a zomrieť mali nevinní ľudia,“ uviedol Ferguson.

Sturdivant údajne plánoval útok približne rok a v decembri o ňom komunikoval s dvomi tajnými agentmi z FBI a newyorskej polície. Myslel si, že sú napojení na IS.

„Subjekt bol k činu inšpirovaný organizáciou ISIS,“ napísala FBI na sociálnej sieti X. „Ďakujeme našim skvelým partnerom za spoluprácu a nepochybne za záchranu životov,“ napísal na sieti X riaditeľ FBI Kash Pattel.
