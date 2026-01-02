< sekcia Zahraničie
FBI tvrdí, že zmarila pokus o teroristický útok v Severnej Karolíne
Sturdivant údajne plánoval útok približne rok a v decembri o ňom komunikoval s dvomi tajnými agentmi z FBI a newyorskej polície.
Autor TASR
Washington 2. januára (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v piatok oznámil, že prekazil teroristický plán muža zo Severnej Karolíny. Podľa vzoru džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) chcel spáchať na Silvestra útok nožmi a kladivami. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a televízií ABC News a NBC News.
Christian Sturdivant (18) bol obvinený z pokusu o materiálnu podporu zahraničnej teroristickej organizácie. Podľa oficiálneho vyhlásenia ho úrady sledovali od roku 2022. Agenti FBI prehľadali jeho dom a našli rukou písaný dokument s názvom „novoročné útoky 2026“, v ktorom údajne píše o plánoch pobodať až 20 ľudí a zaútočiť na policajtov.
Podľa okresného prokurátora Russa Fergusona muž prisahal vernosť IS a plánoval zaútočiť v supermarkete a reštaurácii s rýchlym občerstvením v rodnom meste. „Pripravoval sa na džihád a zomrieť mali nevinní ľudia,“ uviedol Ferguson.
Sturdivant údajne plánoval útok približne rok a v decembri o ňom komunikoval s dvomi tajnými agentmi z FBI a newyorskej polície. Myslel si, že sú napojení na IS.
„Subjekt bol k činu inšpirovaný organizáciou ISIS,“ napísala FBI na sociálnej sieti X. „Ďakujeme našim skvelým partnerom za spoluprácu a nepochybne za záchranu životov,“ napísal na sieti X riaditeľ FBI Kash Pattel.
Christian Sturdivant (18) bol obvinený z pokusu o materiálnu podporu zahraničnej teroristickej organizácie. Podľa oficiálneho vyhlásenia ho úrady sledovali od roku 2022. Agenti FBI prehľadali jeho dom a našli rukou písaný dokument s názvom „novoročné útoky 2026“, v ktorom údajne píše o plánoch pobodať až 20 ľudí a zaútočiť na policajtov.
Podľa okresného prokurátora Russa Fergusona muž prisahal vernosť IS a plánoval zaútočiť v supermarkete a reštaurácii s rýchlym občerstvením v rodnom meste. „Pripravoval sa na džihád a zomrieť mali nevinní ľudia,“ uviedol Ferguson.
Sturdivant údajne plánoval útok približne rok a v decembri o ňom komunikoval s dvomi tajnými agentmi z FBI a newyorskej polície. Myslel si, že sú napojení na IS.
„Subjekt bol k činu inšpirovaný organizáciou ISIS,“ napísala FBI na sociálnej sieti X. „Ďakujeme našim skvelým partnerom za spoluprácu a nepochybne za záchranu životov,“ napísal na sieti X riaditeľ FBI Kash Pattel.