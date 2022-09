FBI u Trumpa našla materiál o jadrovej obrane zahraničnej krajiny

Washington 7. septembra (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) minulý mesiac pri prehliadke v rezidencii exprezidenta Donalda Trumpa našiel dokument zahraničnej krajiny o jej vojenskej obrane, vrátane jadrových spôsobilostí. TASR správu prevzala v stredu z agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na denník The Washington Post.



The Washington Post s odvolaním sa na osoby oboznámené so záležitosťou krajinu bližšie nešpecifikoval a neuviedol ani, či má priateľské vzťahy s USA. Hovorca FBI sa k správe o zahraničnom dokumente odmietol vyjadriť. Na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovali ani Trumpovi spolupracovníci.



FBI začiatkom augusta prehľadala Trumpovo sídlo Mar-a-Lago na Floride. Našla tam viac než 11.000 dokumentov a fotografií. Niektoré z nich obsahujú informácie o prísne tajných operáciách USA a prístup k nim si vyžaduje špeciálnu bezpečnostnú previerku, píše The Washington Post. K niektorým z nich nemajú prístup ani vysoko postavení predstavitelia súčasnej americkej vlády.



Americké ministerstvo spravodlivosti Trumpa vyšetruje za údajné nezákonné držanie tajných materiálov. Exprezident ich po svojom odchode z funkcie v januári 2021 údajne preniesol z Bieleho domu do Mar-a-Lago, dodáva Reuters.



Americká sudkyňa Aileen Cannonová v pondelok vyhovela žiadosti Trumpa na nezávislú previerku dokumentov, ktoré agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) odniesli pred mesiacom z jeho rezidencie na Floride.