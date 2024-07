FBI: Útočník na Trumpovom mítingu konal sám

Na archívnej snímke z roku 2021 pózuje študent Thomas Matthew Crooks, ktorý maturoval na strednej škole v roku 2022 v americkom meste Bethel Park. Foto: TASR/AP

Washington 15. júla (TASR) – Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v nedeľu oznámil, že útočník, ktorý v sobotu strieľal na predvolebnom mítingu exprezidenta Donalda Trumpa, konal sám. Streľbu vyšetrujú ako atentát, no tiež možný čin vnútroštátneho terorizmu, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.Predstavitelia FBI novinárom povedali, že úrad skúma účty podozrivého na sociálnych sieťach, na ktorých zatiaľ nenašli žiadne výhražné vyjadrenia. Zdôraznili, že vyšetrovanie je v počiatočnom štádiu a dosiaľ nezistili, že by sa muž riadil nejakou ideológiou. Nič nenaznačuje ani problémy s duševným zdravím. Zistenie motívu činu patrí k prioritám.Podozrivý, predtým identifikovaný ako 20-ročný Thomas Matthew Crooks, použil legálne zakúpenú strelnú zbraň, ktorou bola puška 556 nekonkretizovaného typu vychádzajúca z modelu AR-15. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že ju kúpil otec podozrivého.Vo vozidle útočníka našli podozrivé zariadenie, ktoré prepravili do laboratória na ďalšie vyšetrovanie. Americké médiá predtým informovali o náleze výbušnín, prípadne materiálu na výrobu bomby, v aute i dome podozrivého.FBI okrem toho sleduje hrozby pred nominačným zjazdom Republikánskej strany, na ktorej budúci týždeň oficiálne potvrdia Trumpa ako jej kandidáta v novembrových prezidentských voľbách. Predstaviteľ vyšetrovacieho úradu konštatoval, že po atentáte už na internete zaznamenali nárast vyhrážok násilím.