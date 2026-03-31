FBI: Útočník v synagóge v Michigane sa inšpiroval Hizballáhom
Pred troma týždňami 41-ročný občan USA narodený v Libanone Ajman Mohamed Gazálí, narazil autom do synagógy na predmestí Detroitu a spustil v nej streľbu.
Autor TASR
Washington 31. marca (TASR) - Útok v synagóge v štáte Michigan začiatkom tohto mesiaca bol podľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) inšpirovaný libanonskou militantnou skupinou Hizballáh. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.
„Na základe dosiaľ zhromaždených dôkazov hodnotíme tento útok ako teroristický čin inšpirovaný Hizballáhom zameraný na židovskú komunitu,“ uviedla na tlačovej konferencii špeciálna agentka zodpovedná za detroitskú pobočku FBI Jennifer Runyanová.
Pred troma týždňami 41-ročný občan USA narodený v Libanone Ajman Mohamed Gazálí, narazil autom do synagógy na predmestí Detroitu a spustil v nej streľbu. Krátko na to ho našli s vážnymi popáleninami mŕtveho vo vozidle.
Americké médiá informovali, že útočník stratil členov rodiny pri izraelskom útoku v Libanone. Podľa zdroja televízie CBS News to muža „úplne zdrvilo“.
Podľa FBI náznaky väzieb Gazálího na Hizballáh ukazujú videá a príspevky v jeho mobilnom telefóne. V nich vyjadril túžbu vraždiť židovské obyvateľstvo v Spojených štátoch. „Jeho smrť bola len prostriedkom alebo nástrojom na zabitie čo najväčšieho počtu Židov,“ doplnila Runyanová.
