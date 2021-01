FBI varuje pred ozbrojenými protestmi v USA aj v deň inaugurácie

Washington 11. januára (TASR) - Americký federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) varuje pred ozbrojenými protestmi, ktoré sú plánované v hlavných mestách všetkých štátov americkej Únie a vo Washingtone od 16. do 20. januára. Vyplýva to zo správy FBI, o ktorej informovala televízia ABC. Tieto protesty podľa FBI pripravujú ultrapravicoví aktivisti.



Správa FBI bola zverejnená koncom decembra 2020, týždeň pred tým, ako na Kapitol, kde sídli americký Kongres, vtrhli priaznivci dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stalo sa tak 6. januára, v deň, keď mali kongresmani odobriť výsledky prezidentských volieb z 3. novembra 2020 a potvrdiť v nich víťazstvo kandidáta Demokratickej strany Joea Bidena.



Trump vtedy svojich prívržencov vyzval, aby pochodovali pred Kapitol na znak nesúhlasu s výsledkami volieb. Demonštrantom sa podarilo preniknúť do budovy, odkiaľ ich policajné zložky vytlačili až po niekoľkých hodinách. Obliehanie Kapitolu si vyžiadalo päť obetí na životoch vrátane jedného policajta.



V súvislosti s Trumpovou rolou v tomto bezprecedentnom vtrhnutí rozvášneného davu do vládnej budovy bol v pondelok v Snemovni reprezentantov, dolnej komore Kongresu, predložený návrh ústavnej žaloby (impeachmentu) voči Trumpovi.



Demokratickí kongresmani v predloženej rezolúcii žalujú Trumpa za "podnecovanie povstania".



Impeachment kongresmani síce oficiálne predstavili, avšak poslanci o ňom v pondelok ešte nehlasovali ani nediskutovali.



Počas krátkeho zasadnutia Snemovne demokrati najprv predstavili legislatívny návrh, ktorý vyzýva viceprezidenta Mikea Penca, aby aktivoval 25. dodatok ústavy. Tento dodatok umožňuje kabinetnej väčšine odobrať prezidentovi právomoci a udeliť ich viceprezidentovi. Republikáni však tento návrh zablokovali, čo znamená, že v utorok budú o návrhu hlasovať všetci členovia Snemovne. Návrh na impeachment by mali kongresmani prerokovať v stredu, presne týždeň po útoku na Kapitol.



Televízia ABC vo svojej správe uviedla, že FBI v uplynulých dňoch dostala informácie o skupine vyzývajpcej na "útoky" na štátne, miestne a federálne súdy a administratívne budovy v prípade, že Trump bude odvolaný z funkcie pred dňom Bidenovej inaugurácie. Útoky plánujú aj v deň Bidenovej inaugurácie, a to na vládne úrady v každom štáte, pričom bez ohľadu na to, či dané štáty potvrdili volebné hlasy pre Bidena alebo pre Trumpa.



"FBI dostala informácie o ozbrojenej skupine, ktorá má v úmysle vycestovať 16. januára do Washingtonu, DC," píše sa správe FBI. Skupina varovala, že ak sa Kongres pokúsi odstrániť Trumpa prostredníctvom 25. dodatku ústavy, dôjde "k obrovskému povstaniu".



FBI odporučila policajným zložkám v celých Spojených štátoch, aby v súvislosti s nedávnymi nepokojmi a vpádom na Kapitol posilnili ochranu vládnych ustanovizní.