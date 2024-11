FBI vyšetruje muža, ktorý plánoval útok na burzu v New Yorku

Washington 21. novembra (TASR) - Americká federálna polícia (FBI) v stredu vzala do väzby muža, ktorý podľa žaloby podanej v štáte Floride plánoval tento týždeň nastražiť podomácky vyrobenú bombu pred newyorskú burzu, aby takto "zresetoval štát". Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



Harun Abdul-Malik Yener (30) z mesta Coral Springs na Floride bol obvinený z pokusu použiť výbušné zariadenie na poškodenie alebo zničenie budovy používanej v medzištátnom obchode.



FBI začala Yenera vyšetrovať ešte vo februári - na základe tipu, že skladoval "schémy na výrobu bômb".



Podľa FBI sa uňho našli nákresy na výrobu bômb, veľa hodiniek s časovačmi, dosky s elektronickými obvodmi a inú elektroniku, ktorá by sa dala použiť na výrobu výbušných zariadení. Podľa FBI si Yener od roku 2017 hľadal na internete články a linky súvisiace s výrobou bômb.



Yener pred agentmi FBI vypovedal, že bombu chcel odpáliť týždeň pred Dňom vďakyvzdania a že burza na dolnom Manhattane považoval za vhodný cieľ. Domnieval sa, že jeho nápad by podporilo veľa ľudí presvedčených, že ich burzoví makléri okrádajú. Podľa súdnych dokumentov Yener chcel burzu poškodiť výbuchom, aby "reštartoval" americkú vládu.



Zo žaloby podanej v stredu vyplýva, že Yener agentom FBI, ktorí sa pri jeho sledovaní vydávali za členov milícií, vysvetľoval, že sa snažil pridať k "protivládnym milíciám". V roku 2015 zvažoval aj svoje pripojenie sa k skupine Islamský štát (IS) v Iraku. Predchádzal tomu kontakt s ľuďmi hlásiacimi sa k tejto džihádistickej organizácii. Yener však neskôr tieto svoje snahy vzdal.