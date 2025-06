FBI Vyšetruje teroristický útok na proizraelské podujatie v Colorade

Washington 2. júna (TASR) - Riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel v nedeľu uviedol, že úrad vyšetruje „cielený teroristický útok“ v meste Boulder v americkom štáte Colorado v súvislosti so správami o útoku na tamojšiu proizraelskú demonštráciu. TASR informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



„Sme si vedomí cieleného teroristického útoku v Boulderi v štáte Colorado a dôkladne ho vyšetrujeme,“ napísal Patel na platforme X s tým, že agenti FBI sú spolu s miestnou políciou na mieste a neskôr zverejnia viac informácií.



Miestne médiá citovali očitých svedkov, ktorí uviedli, že jeden muž údajne hodil na skupinu proizraelských demonštrantov predmet pripomínajúci podomácky vyrobený Molotovov koktail.



Polícia v meste Boulder medzitým na platforme X o útoku takisto informovala a vyzvala miestnych obyvateľov, aby sa miestu vyhli. Zároveň dodala, že evakuuje niekoľko blokov v obľúbenej pešej zóne. Pri útoku bolo podľa nej „niekoľko obetí“, bližšie podrobnosti však neuviedla.



Podozrivý útočník je podľa agentúry AP vo väzbe.



Židovská aktivistická skupina Anti-Defamation League v príspevku na X uviedla, že si je „vedomá správ o útoku na dnešnom podujatí“ v Boulderi s názvom Run for Their Lives. K útoku došlo na pešej zóne, kde sa zhromaždili demonštranti, ktorí vyzývali na prepustenie rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy.



Guvernér štátu Colorado Jared Polis vo vyhlásení uviedol, že situáciu „pozorne sleduje“ a dodal, že „nenávistné činy akéhokoľvek druhu sú neprijateľné“.