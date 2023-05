FBI zverejnila dokumenty o plánovanom atentáte na Alžbetu II.

Washington 26. mája (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zverejnil dokumenty o plánovanom atentáte na zosnulú britskú kráľovnú Alžbetu II. počas jej návštevy Spojených štátov v roku 1983. TASR správu prevzala v piatok z denníka The Guardian.



Britská panovníčka navštívila vo februári a marci 1983 so svojím manželom princom Philipom západné pobrežie USA.



Vo štvrtok zverejnený dokument je zrejme správou amerických tajných služieb o "mužovi, ktorý vyhlasoval, že jeho dcéru v Severnom Írsku usmrtil gumený projektil". Zároveň tvrdil, že plánuje ublížiť kráľovnej Alžbete II, a to buď tak, že "niečo zhodí" z mostu Golden Gate v kalifornskom San Franciscu práve v okamihu, keď bude popod ním plávať britská kráľovská jachta Britannia, alebo sa pokúsi panovníčku zavraždiť počas jej návštevy v Yosemitskom národnom parku.



V dokumente sa spomína istý klub v San Franciscu, ktorý mal povesť írskej "republikánskej krčmy navštevovanej sympatizantmi Dočasnej írskej republikánskej armády. Informáciu o mužových plánoch sa podarilo agentom tajných služieb získať práve v prostredí tohto klubu.



FBI zverejnila i ďalší dokument, ktorý súvisel s návštevou Alžbety II. v USA v roku 1991. Existovalo totiž podozrenie, že počas bejzbalového zápasu, na ktorom sa mala panovníčka zúčastniť, plánujú protestovať írski republikáni. Priamo sa síce kráľovnej ani vtedajšiemu americkému prezidentovi Georgeovi H.W. Bushovi nevyhrážali, no na bejzbalovom štadióne si kúpili vstupenky na veľkú časť hlavnej tribúny.



Ďalší dokument FBI z roku 1989 uvádza, že "potenciálna hrozba pre britskú monarchiu zo strany Írskej republikánskej armády (IRA) pretrváva".



The Guardian tiež upozorňuje, že kráľovnin bratranec Lord Mountbatten zahynul pri bombovom útoku v írskom grófstve Sligo v roku 1979. Za atentátom stála práve Dočasná IRA.