FBI zverejnila fotografie podozrivého z útoku na Kirka, ponúka odmenu

Sympatizant trávi čas pri provizórnom pamätníku, ktorý bol zriadený v sídle organizácie Turning Point USA po streľbe na univerzite v Utahu, pri ktorej vo štvrtok 11. septembra 2025 zahynul Charlie Kirk, 31-ročný zakladateľ a generálny riaditeľ tejto organizácie, vo Phoenixe. Foto: TASR/AP

Útočníka sa ani po takmer 24 hodinách od incidentu nepodarilo identifikovať a je na úteku. Na zverejnených fotografiách je muž v čiernom tričku s dlhým rukávom, šiltovkou a so slnečnými okuliarmi.

Washington 11. septembra (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vo štvrtok zverejnil dve fotografie podozrivého zo zastrelenia pravicovo-konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. FBI tiež ponúka odmenu 100.000 dolárov (85.580 eur) za informácie vedúce k jeho dolapeniu, informuje TASR podľa správ agentúry AP a portálu televízie CNBC.

Kirk bol zabitý jediným výstrelom z diaľky zo strechy budovy počas jeho prejavu na univerzitnom podujatí v meste Orem v štáte Utah.

Vyšetrovatelia skúmajú možné stopy po útočníkovi vrátane odtlačku dlane a topánky nájdených v blízkosti miesta činu, aj pušku skrytú v uteráku v zalesnenej oblasti v blízkosti cesty, ktorou podľa nich strelec unikal. Zbraň a munícia sú podrobované forenznej analýze.

Nové informácie naznačujú aspoň čiastočný pokrok vo vyšetrovaní vraždy, ktorú úrady považujú za ďalší prípad politického násilia v USA. Podľa agentúry AP základné otázky stále zostávajú nezodpovedané – totožnosť strelca a motív činu.

Podľa amerických úradov sa strelec - vyzerajúci ako „študent vysokej školy“ - zamiešal medzi ostatných študentov na univerzitnom kampuse. „Môžem vám povedať, že išlo o cielený útok,“ uviedol Robert Bohls, najvyšší agent FBI v Salt Lake City. Americké úrady ešte v stredu v súvislosti s týmto prípadom zadržali dve osoby, obe však boli prepustené.

Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom amerického prezidenta Donalda Trumpa.
