FBK: Dokument o Putinovom sídle videlo už takmer 20 miliónov ľudí

Prečítajte si aj: Navaľnyj ukázal Putinov palác; Kremeľ bráni prezidenta



Moskva 20. januára (TASR) - Investigatívny film o luxusnej rezidencii ruského prezidenta Vladimira Putina má od svojho zverejnenia na internete v utorok už takmer 20 miliónov pozretí.S odvolaním sa na tím ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý snímku zverejnil, o tom v stredu informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy.Aktivista z Navaľným založenej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Georgij Alburov uviedol, žeStanica Echo Moskvy pripomenula, že ruské úrady považujú FBK za zahraničného agenta - subjekt, ktorý je financovaný alebo dostáva finančnú podporu zo zahraničia.Navaľnyj informácie o údajne Putinovom sídle zverejnil na svojom blogu a vytvoril pre ne samostatnú webovú stránku. Sú na nej fotografie, 3D snímky interiérov a dve hodiny trvajúci film, ktorý vysvetľuje, ako rezidencia v čiernomorskom letovisku Gelendžik vznikala a ako bola financovaná. Podľa Navaľného tvrdení stavba stála 100 miliárd rubľov (1,118 miliardy eur).Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok po zverejnení filmu na internete odmietol tvrdenie, že Putin má palác v letovisku Gelendžik na pobreží Čierneho mora.uviedol Peskov podľa spravodajského portálu Meduza.io.Zistenia FBK boli zverejnené deň po tom, čo bol Navaľnyj, ktorý bol zadržaný po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval po pokuse o vraždu nerovovoparalytickou látkou novičok, vzatý na 30 dní do väzby. Tento 44-ročný bojovník proti korupcii tvrdí, že jeho otrávenie nariadil Putin, čo Kremeľ opakovane popiera.Navaľnyj má byť vo väzbe do 15. februára. Už 2. februára začne súd rozhodovať o tom, či sa podmienečný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov a šiestich mesiacov, ktorý dostal Navaľnyj v roku 2014 za obvinenie z podvodu v kauze Yves Rocher, zmení na nepodmienečný a on si ho odpyká vo väzení.