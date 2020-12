FDA považuje vakcínu od firmy Moderna za bezpečnú a účinnú

Washington 15. decembra (TASR) - Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v utorok zverejnil ďalšie dáta, ktoré potvrdzujú bezpečnosť a účinnosť vakcíny proti novému koronavírusu od americkej firmy Moderna. Informovala o tom agentúra AFP.



V dokumente FDA píše, že s vakcínou nie sú spojené "žiadne konkrétne obavy ohľadom bezpečnosti", ktoré by mohli zabrániť jej schváleniu pre núdzové použitie. Rozhodovať o tom bude vo štvrtok panel nezávislých expertov FDA a v piatok samotný úrad.



FDA zároveň potvrdila vyše 94-percentnú účinnosť vakcíny. Z klinických testov vyplýva, že vakcína o niečo slabšie účinkuje u ľudí nad 65 rokov.



Ak FDA tento týždeň schváli aj použitie vakcíny od Moderny, už na budúci týždeň by sa po Spojených štátoch mohlo začať distribuovať zhruba šesť miliónov dávok.



V USA chcú ešte v decembri zaočkovať 20 miliónov obyvateľov, zvyšok do leta. Podľa odborníkov je zastavenie šírenia vírusu SARS-CoV-2 možné len vtedy, ak sa dá zaočkovať viac ako 70 percent populácie.



V USA sa v pondelok začalo očkovanie vakcínou od americkej spoločnosti Pfizer a nemeckej BioNTech. Stalo sa tak po tom, čo FDA minulý piatok schválil jej núdzové použitie.



Americké zdravotnícke úrady odporučili, aby vakcínu ako prví dostali zdravotníci a klienti v domovoch dôchodcov. O postupe vakcinácie však budú rozhodovať jednotlivé štáty USA.



Ešte tento týždeň by mali vakcínu ponúknuť vysoko postaveným činiteľom USA vrátane predstaviteľov Bieleho domu a ľudí pracujúcich v ich blízkom okolí. Jedným z prvých zaočkovaných sa v pondelok stal šéf Pentagónu Christopher Miller.



USA sú v počte prípadov nákazy aj úmrtí krajinou najtvrdšie zasiahnutou pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Od jej vypuknutia tam zaznamenali približne 16,5 milióna infikovaných a viac ako 300.000 obetí.