FDA schválil dodatočnú dávku vakcíny od Pfizeru pre 12- až 15-ročných

Washington 3. januára (TASR) - Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v pondelok schválil podanie tretej dávky vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech dospievajúcim osobám vo veku 12 až 15 rokov. Informovali o tom agentúra AFP a televízia CNN.



FDA tiež schválil posilňovaciu dávku vakcíny od Pfizeru pre deti vo veku od päť do 11 rokov, ktoré sú imunokompromitované (majú oslabenú alebo poškodenú imunitu). Úrad takisto skrátil čakaciu lehotu pred podaním dodatočnej vakcíny zo šiestich na päť mesiacov pre všetky vekové kategórie.



Úrad uviedol, že svoje rozhodnutie založil najmä na údajoch z Izraela, kde posilňovaciu dávku vakcíny dostali už tisíce detí vo veku 12 až 15 rokov. Definitívny súhlas musí ešte ohlásiť i americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).



FDA schválil protikoronavírusovú očkovaciu látku od konzorcia Pfizer/BioNTech pre dospievajúcich jedincov od 12 do 15 rokov zatiaľ len na núdzové použitie, a to v máji.



Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa v Spojených štátoch v súčasnosti pribúda každý deň v priemere 400.000 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je rekordný počet od začiatku pandémie.



Na vzostupe je aj počet hospitalizovaných detí s ochorením COVID-19, pričom miera zaočkovanosti je u mladších detí výrazne nižšia.