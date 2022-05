FDA: Deti V USA vo veku 5 – 11 rokov môžu dostať posilňujúcu dávku

New York 17. mája (TASR) - Americká Správa potravín a liečiv (FDA) v utorok schválila podávanie posilňujúcej dávky očkovacej látky proti koronavírusu od firmy Pfizer pre deti vo veku 5 – 11 rokov. TASR správu prevzala od stanice NBC, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie FDA.



Deti v tejto vekovej skupine môžu dostať posilňujúcu dávku vakcíny najmenej päť mesiacov po zaočkovaní druhou dávkou. Ak rozhodnutie FDA schváli aj Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC), ktoré by malo rokovať vo štvrtok, prvé deti by mohli byť v Spojených štátoch zaočkované posilňujúcou dávkou už tento piatok.



Podľa údajov CDC dostalo v Spojených štátoch dve dávky vakcíny 28 miliónov detí vo veku 5 – 11 rokov. Posilňujúca dávka v tejto vekovej skupine je desať mikrogramov.



Odborník na očkovanie z Detskej nemocnice v Philadelphii Paul Offit vyhlásil, že posilňovacia dávka by mala poskytnúť lepšiu ochranu nielen pred variantom omikron, ale aj pred jeho subvariantmi, ktoré sa zdajú byť voči imunite z očkovania či prekonania ochorenia odolnejšie.



Výsledky klinických testov nepreukázali, koľko presne po zaočkovaní posilňujúcou dávkou zostanú v tele zvýšené množstvá protilátok, predpokladá sa však, že by podobne ako v prípade dospelých by mohlo ísť o približne štyri mesiace.



FDA už predtým schválila použitie posilňujúcej dávky vakcíny od firmy Pfizer pre tie deti vo veku 5 – 11 rokov, ktoré majú poškodenú imunitu. Podľa riaditeľa spoločnosti Alberta Bourlu sa očakáva, že Pfizer v najbližších týždňoch predloží na schválenie i očkovaciu dávku pre deti mladšie ako päť rokov.