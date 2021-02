FDA: Vakcína od Johnson & Johnson účinkuje pri ťažkom covide

Washington 24. februára (TASR) - Vakcína proti novému koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson je vysoko účinná pri podaní pacientom so závažným priebehom ochorenia COVID-19 a taktiež voči jeho brazílskemu a juhoafrickému variantu. Vyplýva to z analýzy amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), o ktorej v stredu informovala agentúra AFP.



V rozsiahlych klinických testoch bola účinnosť tejto vakcíny pri podaní pacientom so závažným priebehom koronavírusového ochorenia COVID-19 v Spojených štátoch 85,9 percenta, v Juhoafrickej republike 81,7 percenta a v Brazílii 87,6 percenta. Podľa agentúry AP je jej celková účinnosť posudzovaná v prípadoch stredne ťažkého až vážneho priebehu covidu 66 percent.



Aj keď je účinnosť vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson v prípade mierneho priebehu ochorenia v porovnaní s vakcínami od spoločností Pfizer a Moderna nižšia, odborníci ju považujú za veľmi dôležitý nástroj v boji proti pandémii.



Odborníci z FDA budú v piatok diskutovať o vlastnostiach tejto vakcíny, pričom ju zrejme odporučia na núdzové použitie.



V USA, ktoré sú s viac ako pol miliónom obetí pandémiou najviac postihnutou krajinou na svete, by tak išlo o tretiu vakcínu nasadenú v boji proti tejto nákaze.



Ako pripomína AFP, výhoda vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson spočíva v tom, že pre zaistenie optimálnej ochrany stačí podať iba jednu dávku. Okrem toho je možné skladovať ju v štandardných chladničkách namiesto veľmi chladného prostredia, ktoré si vyžadujú vakcíny od spoločností Pfizer či Moderna.