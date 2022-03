Febiofest presunuli na 28. apríla

Praha 29. marca (TASR) - Medzinárodný filmový festival Praha – Febiofest sa uskutoční v posunutom termíne od 28. apríla do 4. mája. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy internetového portálu Novinky.cz.



Centrom festivalového diania sa rovnako ako vlani stane Cinema City Slovanský dom v centre Prahy, pričom vybrané sekcie a masterclassy budú hostiť aj Kino pilotov, Ponrepo či Edison Filmhub. Po hlavnom programe v českej metropole sa Febiofest vydá do regiónov, uviedli organizátori.



Opäť sa zíde odborná porota i porota divákov. Členom sa môže stať každý filmový fanúšik, ktorý má viac ako 15 rokov.



Porota, ktorú z prihlásených adeptov vyberie čestný prezident festivalu František Fenič, bude počas festivalu sledovať a hodnotiť filmy v súťaži komédií. Predsedom diváckej poroty je zvyčajne známa osobnosť – tento rok to bude herec Michal Suchánek.



Festival založila v roku 1993 nezávislá filmová a televízna spoločnosť FEBIO Františka Feniča. V uplynulých rokoch na MFF Praha – Febiofest osobne premietali svoje filmy umelci ako Catherine Deneuveová, Geraldine Chaplinová, Roman Polanský, István Szabó, Bruno Ganz, Claudia Cardinaleová či Peter Strickland.