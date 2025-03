Február bol v ČR 4. najsuchší od roku 1961

Praha 13. marca (TASR) - Tohtoročný február bol v Česku štvrtým najsuchším od roku 1961, uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vo štvrtkovej súhrnnej správe. Napriek pretrvávajúcemu hydrologickému suchu však vodné zdroje v ČR zostávajú podľa ministerstva poľnohospodárstva stabilné a na zásobovanie obyvateľov a priemyslu je vody dostatok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



ČHMÚ v hodnotiacej správe uviedol, že predchádzajúci mesiac bol zrážkovo výrazne podnormálny. "Tohtoročný február sa podľa úhrnov zrážok zaznamenaných na území ČR v období od roku 1961 zaraďuje ako štvrtý najsuchší," napísal ústav s tým, že najmenej zrážok spadlo v Pardubickom a Olomouckom kraji, kde úhrny nedosiahli ani 20 percent takzvaného normálu z rokov 1991 až 2020.



Rezort poľnohospodárstva v reakcii na to informoval, že vodné zdroje v ČR sú stabilné a napriek podpriemerným zrážkam súčasný objem vody v nádržiach umožňuje stabilizovať prietoky a zaistiť tak potrebné odbery vody obyvateľom, priemyslu aj poľnohospodárstvu. Ako situáciu ovplyvní aktuálne daždivé počasie v ČR, sa podľa ministerstva ukáže v nasledujúcich dňoch.



"Naše vodné hospodárstvo je dobre pripravené aj na prípadné pokračovanie suchého obdobia. Dlhodobo investujeme do modernizácie a efektívneho riadenia vodných zdrojov, čo sa teraz ukazuje ako kľúčové na udržanie stability dodávok vody," uviedol český minister poľnohospodárstva Marek Výborný.



Obsah vody v českých vodných nádržiach sa vo februári pohyboval od 46 do 100 percent. Podľa ministerstva sú kľúčové nádrže takmer plné. Napríklad Švihov, ktorý zásobuje 90 percent obyvateľov Prahy, je podľa údajov rezortu plný na 99 percent. "Naša najväčšia priehrada Orlík, ktorá ale primárne neslúži na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, má zásobovací priestor naplnený na 66 percent. To súvisí s prebiehajúcou stavbou bezpečnostného priepadu," vysvetlil Výborný.



Rezort priznal, že výrazne podpriemerné sú zásoby vody v snehu. Napríklad pri vodnom diele Nechranice bola podľa neho priemerná zásoba vody v snehu za posledných 25 rokov asi 123 miliónov kubických metrov, tento rok v februári to bolo len 33 miliónov. Podpriemerné zásoby vody v snehu sú aj na ďalších miestach naprieč ČR.



V súčasnosti ministerstvo eviduje deväť obmedzení v odbere povrchových vôd či odbere z vodovodov na verejnú spotrebu, a to v povodiach Moravy, Vltavy a Labe.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)