FEBRUÁR V ČESKU: Výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca

Bratislava/Praha 1. marca (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša februárový výberový prehľad udalostí v Česku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického a hospodárskeho významu, i témy so slovacikovým momentom.







1. februára - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár sa v rámci pracovného programu v Prahe stretol s dvomi bývalými českými prezidentmi, Václavom Klausom a Milošom Zemanom. S obomi hovoril o aktuálnom dianí v Európe a vo svete. Zeman v príspevku na Facebooku napísal, že s Blanárom sa viac než hodinu podrobne rozprávali o situácii na Slovensku, medzinárodnom dianí i dodávkach surovín. S Klausom sa Blanár stretol v jeho pražskom inštitúte a obaja označili debatu nielen o Slovensku za mimoriadne zaujímavú.







2. februára - Slovenský minister zahraničných vecí sa na svojej ceste v Česku neformálne stretol so svojím českým rezortným kolegom Janom Lipavským. Šéf českej diplomacie stretnutie označil za štandardné.



- Český premiér Petr Fiala uviedol, že jeho vláda nemá v pláne obnoviť medzivládne konzultácie so Slovenskom, ktoré pozastavila v marci minulého roka. Zároveň opätovne odmietol slová slovenského predsedu vlády Roberta Fica o tom, že ČR zasahuje do vnútropolitických záležitostí SR.







3. februára - Českí odborári v reakcii na pripravovanú novelu zákonníka práce vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Nesúhlasia s poslaneckým návrhom, ktorý by zamestnávateľom umožnil dávať výpovede bez udania dôvodu. V prípade jeho schválenia avizovali generálny štrajk.







6. februára - Českej polícii sa podarilo zabrániť pokusu o vraždu, ktorú plánovalo dieťa. Išlo o 12-ročnú žiačku základnej školy v Hodoníne neďaleko slovenských hraníc, ktorá chcela zavraždiť svojich spolužiakov. Na rovnakej škole bol krátko predtým odhalený aj závažný prípad šikany, na inej škole v meste žiak uvažoval o útoku nožom na učiteľku.







10. februára - Krajský súd v Brne nariadil likvidáciu spolku NV Europe MC, pod ktorým v Česku pôsobila miestna bunka ruskej motorkárskej skupiny Noční Vlci. Dôvodom je nesplnenie zákonom stanovanej povinnosti - neexistujúce sídlo.







12. februára - Poslanecká snemovňa českého parlamentu vydala opozičného poslanca a predsedu hnutia SPD Tomia Okamuru na trestné stíhanie. Požiadala ju o to polícia, ktorá ho podozrieva z podnecovania k nenávisti počas vlaňajšej predvolebnej kampane. Za jeho vydanie hlasovalo 81 poslancov, 62 bolo proti.







13. februára - Český premiér si myslí, že Irak by sa mohol v budúcnosti stať jedným z významných dodávateľov ropy do Českej republiky. Fiala to vyhlásil po stretnutí s irackým premiérom Muhammadom Šijá Súdáním v Prahe. Hlavnými témami rokovania boli okrem priemyselnej spolupráce aj obrana a bezpečnosť či posilnenie obchodných vzťahov.







14. februára - České ministerstvo obrany ocenilo vojakov, ktorí sa vrátili z rôznych misií v zahraničí. Bola medzi nimi aj piata skupina tých, ktorí pôsobili v rámci mnohonárodného zoskupenia v slovenskej Lešti. Podľa námestníka ministerky obrany Daniela Blažkovca vojaci urobili českej armáde dobré renomé.







17. februára - Český prezident vetoval spornú novelu zákona o platoch ústavných činiteľov, na základe ktorej mali vzrásť o takmer sedem percent. Petr pavel kritizoval jej retroaktivitu a to, že opäť nerieši problém systémovo. Ako zlé riešenie však vidí aj návrh opozície, aby sa platy zmrazili.



- České pivovary vyviezli vlani do zahraničia rekordných viac než šesť miliónov hektolitrov piva. Najväčšími exportnými trhmi boli Slovensko, Nemecko a Poľsko, za nimi napriek agresii na Ukrajine Rusko. Vyplynulo to z údajov, ktoré poskytol Český štatistický úrad.







18. februára - Predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová nebude zo zdravotných dôvodov kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Stranu TOP 09 bude viesť do novembrového snemu.







18. februára - Slovenský minister zahraničných vecí o rokovaní s jeho českým kolegom Prahe oznámil, že nový slovenský veľvyslanec v Česku sa ujme funkcie približne o mesiac. Juraj Blanár sa doterajšej veľvyslankyni Ingrid Brockovej poďakoval za jej prácu, meno jej nástupcu neuviedol.







20. februára - Česká polícia začala trestné stíhanie predsedu opozičného hnutia SPD Tomia Okamuru týkajúce sa kontroverzných plagátov z vlaňajšej predvolebnej kampane. Oznámenie o začatí stíhania prišlo Okamurovi do dátovej schránky. Politikovi hrozia tri roky väzenia. Hnutie SPD vlani v lete v rámci predvolebnej kampane priviezlo na Václavské námestie rozmerný bilbord, na ktorom bol muž tmavej pleti so zakrvavenou tvárou a v ruke držal nôž. Na plagáte bol slogan "Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu" a tiež "Stop migračnému paktu EÚ".



- Muž s nožom napadol v obchode v Hradci Králové dve ženy, ktoré utrpeli vážne zranenia a aj napriek snahe záchranárov im neskôr podľahli. Zásahová jednotka útočníka zadržala. Incident na tiesňovú linku nahlásilo niekoľko ľudí a záchranári na miesto vyslali všetky dostupné prostriedky - niekoľko posádok záchranárov, lekára či vozidlo na riešenie mimoriadnych udalostí. Zranené ženy sa snažili resuscitovať 45 minút.







24. februára - Česká polícia zasahoval v pražskej Fakultnej nemocnici Motol a obvinila 16 ľudí z poškodenia finančných záujmov EÚ, dotačného podvodu, prijatia úplatku, podplatenia, nepriameho úplatkárstva a legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Hlavným podozrivým hrozí až 12-ročné väzenie. Polícia začala skupinu osôb podozrivú z korupcie v oblasti verejných zákaziek vo FN Motol preverovať v roku 2023. Korupcia sa týkala aj projektov financovaných alebo spolufinancovaných z rozpočtu EÚ v celkovej hodnote presahujúcej štyri miliardy korún (približne 160 miliónov eur).







25. februára - Päť osôb obvinených v korupčnej kauze pražskej nemocnice v Motole zostalo zadržaných, pre štyroch z nich podala európska poverená žalobkyňa Úradu európskeho verejného žalobcu (EPPO) návrh na vzatie do väzby.







26. februára - České ministerstvo zdravotníctva v reakcii na zásah polície v Motole pozastavilo financovanie všetkých projektov v nemocnici. Jedna z dotácií bola použitá na zníženie energetickej náročnosti budovy Modrého pavilónu, druhá je určená na stavbu onkologického centra, ktoré sa začalo stavať v roku 2023. Ide o jeden z projektov v rámci Národného plánu obnovy za viac než 3,7 miliardy korún (takmer 150 miliónov eur). Prostriedky na stavbu najskôr poskytuje rezort zdravotníctva, ktorý už nemocnici odoslal dve zálohové platby vo výške 738 miliónov korún.



- Obvodný súd pre Prahu 5 poslal do väzby bývalého riaditeľa motolskej Fakultnej nemocnice Miloslava Ludvíka a aj ďalších troch obvinených. Pojednávanie trvalo takmer celý deň a súd väzby uvalil z dôvodu obavy útekov, ovplyvňovňovania vedkov alebo pokračovania v trestnej činnosti. Celkovo v prípade obvinili podľa doterajších vyjadrení polície obvinených 17 ľudí.







27. februára - Súd poslal do väzby piateho obvineného v korupčnej kauze v pražskej Fakultnej nemocnici. Vyhovel tak všetkým návrhom na väzbu.



- České ministerstvo zdravotníctva prvýkrát v histórii priznalo odškodnenie za následky spôsobené očkovaním. Ide o prípad ročného dievčaťa, ktoré pred dvomi rokmi krátko po očkovaní zomrelo. Rezort pripustil, že medzi jeho smrťou a vakcináciou môže byť súvislosť. Odborníci zdôrazňujú ojedinelosť prípadu. Podľa rodiny aj detskej lekárky bolo dievča pred očkovaním zdravé. Krátko po tom, čo dostalo tretiu dávku hexavakcíny (Infanrix hexa) a vakcíny proti pneumokokom (Prevenar 13), dostalo horúčky. Jeho stav sa ďalší deň zhoršoval, dostalo kŕče a po ceste do nemocnice stratilo vedomie. O niekoľko hodín neskôr u neho nastala mozgová smrť. Následná pitva nepreukázala ani nevyvrátila súvislosť s očkovaním.