FEBRUÁR V MAĎARSKU: Výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca

Bratislava/Budapešť 1. marca (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša februárový výberový prehľad udalostí v Maďarsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.







1. februára - Maďarská polícia zadržala 15-ročného chlapca podozrivého z odoslania bombových vyhrážok, ktoré si vynútili evakuáciu 46 škôl po celej krajine. Zadržaný chlapec z malej dediny na severovýchode Maďarska sa počas vypočúvania k činu priznal a uviedol, že výhražné emaily poslal s úmyslom vystrašiť žiakov a "prinútiť ich utiecť zo škôl".







4. februára - Ukrajina rozbieha diskreditačnú kampaň voči predsedovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi. S odvolaním sa na informácie tajných služieb na rokovaní výboru parlamentu pre národnú bezpečnosť to uviedol predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz. Podľa slov Mátého Kocsisa proti premiérovi sa pripravuje diskreditačná kampaň s cieľom podkopať jeho medzinárodnú reputáciu a oslabiť schopnosť Maďarska presadzovať svoje záujmy.







6. februára - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán privítal správu, že americký podnikateľ Elon Musk a prezident Spojených štátov Donald Trump môžu zavrieť najväčšiu svetovú organizáciu štátnej pomoci - Agentúru USA pre medzinárodný rozvoj (USAID). Orbán činnosť agentúry označil za "temné sprisahanie".



- Šéf úradu vlády Gergely Gulyás uviedol, že maďarské médiá sa pomocou financovania z Ukrajiny snažia zdiskreditovať premiéra.







9. februára - Most národnej spolupatričnosti v Sátoraljaújhelyi na severovýchode Maďarska získal certifikát Guinessovej knihy rekordov. S dĺžkou 723 metrov sa stal najdlhším visutým mostom pre peších na svete. Doteraz najdlhší takýto most Sky Bridge nad dedinou Dolní Morava na severe Českej republiky prekonal o dva metre.







10. februára - Liberálna elita v Spojených štátoch využívala finančné podpory amerických vládnych agentúr na ovplyvňovanie politiky po celom svete. Napísal to na Facebooku predseda maďarskej vlády. Orbán vyhlásil, že financie vo forme pomoci boli v skutočnosti určené na podporu ľavicových strán a organizácií občianskej spoločnosti a ich cieľom bolo zvrhnutie vlád. Podľa neho liberálna globálna elita použila americký rozpočet i americkú vládu na financovanie svojich finančných a ideologických cieľov na celom svete z peňazí amerických daňových poplatníkov.







12. februára - Spolupredsedníčka nemeckej nacionalistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alice Weidelová sa v Budapešti stretla s Viktorom Orbánom. Weidelov na spoločnej tlačovej konferencii vyjadrila vďaku za "politiku zdravého rozumu" a za to, že maďarský premiér bojuje za slobodu národov. Orbán podotkol, že sa teší na obdobie, keď bude nemecká ekonomika opäť úspešná a Maďarsko z jej úspechu bude môcť ťažiť.







13. februára - Vodič s osobným autom so slovenským evidenčným číslom jazdil vo východomaďarskom meste Sárospatak rýchlosťou 128 km/h. Prekročenie rýchlosti mu nameral policajný radar na ulici Kazinczy, kde je najvyššia povolená rýchlosť 40 km/h. Vodičovi uložili policajti zo Sárospataku v rámci správneho konania pokutu vo výške 468.000 forintov (v prepočte 1162 eur).







17. februára - Najvyššie maďarské štátne vyznamenanie Veľký kríž Maďarského radu za zásluhy aj s reťazou a zlatou hviezdou udelil maďarský prezident Tamás Sulyok srbskému prezidentovi Aleksandrovi Vučičovi. Vučić v Budapešti pripomenul vynikajúcu spoluprácu s predsedom maďarskej vlády a Orbána označil za svojho priateľa. Na slávnosti sa zúčastnil aj prezident Republiky srbskej Bosny a Hercegoviny Milorad Dodik. "Nie sme slepí, to, čo sa deje na Slovensku a v Srbsku, sa nedeje samo od seba, je to organizované a podnecované. Mohol by som uviesť podobné, menej úspešné pokusy o destabilizáciu v Maďarsku, toto je pravda," povedal Orbán na spoločnej tlačovej konferencii s Vučičom.







18. februára - Izraelský prezident Jicchak Herzog pricestoval do Budapešti na oficiálnu štátnu návštevu na pozvanie prezidenta Sulyoka. Oficiálny program izraelskej hlavy štátu sa začal kladením vencov na Námestí hrdinov (Hősök tere).



- Sulyok počas návštevy Herzoga vyhlásil, že Izrael môže aj naďalej rátať s podporou Maďarska na medzinárodnej scéne a na fórach Európskej únie bude Budapešť presadzovať postoj zameraný na spoluprácu. Tiež zdôraznil, že jeho krajina dôrazne odsudzuje antisemitizmus a uplatňuje nulovú toleranciu na všetky jeho formy. Izrael má podľa maďarského prezidenta právo na sebaobranu a na zabezpečenie ochrany svojich občanov z dlhodobého hľadiska.







20. februára - Parlamentná frakcia maďarskej vládnej strany Fidesz vyzvala vládu, aby vymenovala splnomocnenca, ktorý by v USA preveril tok amerických financií určených médiám a mimovládnym organizáciám v Maďarsku v uplynulých desiatich rokoch. Vládny splnomocnenec by mal získať dokumenty od amerických úradov s údajmi o podpore poskytnutej organizáciám občianskej spoločnosti, médiám a inštitúciám.







22. februára - Niekoľko tisíc sudcov sa zúčastnilo v Budapešti na demonštrácii, ktorú zorganizovalo Združenie maďarských sudcov (MBE) za nezávislosť súdnictva. Prišli aj sudcovia a predstavitelia sudcovských združení a medzinárodných organizácií sudcov z viacerých krajín Európy, aby vyjadrili podporu maďarským kolegom v ich snahách proti avizovanej justičnej reforme maďarskej vlády a proti nedôstojným mzdám. Demonštrácia sa začala pred budovou Najvyššieho súdu, odkiaľ sudcovia v talároch prešli k sídlu ministerstva spravodlivosti.







25. februára - Predseda maďarskej vlády prijal predsedu Európskej rady (ER) Antónia Costu. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci prípravy na mimoriadny summit ER plánovaný na 6. marca, ktorého témou bude posilňovanie bezpečnostných a obranných spôsobilostí Európy, píše MTI. Orbán k schôdzke uviedol iba toľko, že s Costom mali "produktívne stretnutie" a bez ďalších detailov dodal, že "časy sa menia".







26. februára - Z iniciatívy Maďarského zväzu novinárov (MÚOSZ) vydali viaceré médiá spoločné vyhlásenie na podporu slobody tlače. V dokumente varujú pred podkopaním základov demokracie, ak budú investigatívni novinári a médiá odhaľujúce zneužívanie moci vykresľované ako "sluhovia cudzích záujmov" len preto, že na svoju činnosť použili prípadne aj zahraničné finančné zdroje.







27. februára - Za vládneho splnomocnenca pre boj proti drogám vymenoval predseda maďarskej vlády poslanca maďarského parlamentu z vládnej strany Fidesz Lászlóa Horvátha. "Boj proti drogovým dílerom je osudovou záležitosťou: nezaslúžia si ani milosť, ani ľútosť. Začíname na nich honbu," zdôraznil Orbán.