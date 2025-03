FEBRUÁR V POĽSKU: Výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca

Bratislava/Varšava 1. marca (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša februárový výberový prehľad udalostí v Poľsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.







3. februára – Poľský prezident Andrzej Duda vyhlásil, že potenciálne ukončenie vojny na Ukrajine môže viesť k rozšíreniu medzinárodného organizovaného zločinu. Situáciu prirovnal k obdobiu po návrate sovietskych veteránov z Afganistanu v 90. rokoch, keď došlo k zvýšeniu miery organizovaného zločinu a zapojeniu vojakov do kriminálnych skupín.



- Bývalý minister Zbigniew Ziobro oznámil odchod do zahraničia, v Belgicku podstupuje rehabilitáciu po liečbe rakoviny pažeráka. Ziobra vyšetruje parlamentná komisia poľského Sejmu pre podozrenie zo zneužitia sledovacieho systému Pegasus proti politickým oponentom a kritikom bývalej vlády. Chráni ho poslanecká imunita a o jej odňatí parlament zatiaľ nerozhodol.







4. februára - Minister vnútra Tomasz Siemoniak uviedol, že Varšava nebude prijímať migrantov a odmieta presídľovanie a migračný pakt EÚ. Európska komisia tvrdí, že presídlenie je nevyhnutné na zmiernenie tlaku na krajiny, ktoré spravujú vonkajšie hranice EÚ.



- Okresný súd vo Varšave vydal rozhodnutie o vyhlásení konkurzu na spoločnosť Whisbear. Známy poľský výrobca hračiek si nedokázal poradiť so silnejúcou demografickou krízou a rastúcimi nákladmi. Firma založená v roku 2014 sa v krajine stala rýchlo populárnou vďaka svojim inovatívnym hračkám pre bábätká, ktorým pomáhajú so spánkom.Výrobca zápasil s problémami už niekoľko rokov, keď mu pre pandémiu a vojnu na Ukrajine výrazne stúpli náklady.







5. februára - Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie potvrdil, že Poľsko musí zaplatiť pokutu 320 miliónov eur za nedodržanie predbežných opatrení súvisiacich s reformou justičného systému z roku 2019. Súd zamietol žaloby Poľska, ktoré sa snažilo o zrušenie rozhodnutí Európskej komisie o vymáhaní týchto pokút.







6. februára – Predseda poľského Ústavného súdu Bogdan Šwienczkowski podal trestné oznámenie na premiéra Donalda Tuska, členov vlády, predsedov Sejmu a Senátu, poslancov vládnej koalície a niektorých sudcov a prokurátorov. Označil ich za organizovanú zločineckú skupinu, ktorá sa údajne pokúsila o štátny prevrat. Šwienczkowski odovzdal 60-stranové oznámenie zástupcovi generálneho prokurátora Michalovi Ostrowskému, ktorý začal vyšetrovanie. Šéf ústavného súdu tiež naznačil, že v priebehu niekoľkých mesiacov by mohlo dôjsť k nasadeniu ozbrojených síl či polície na potlačenie protestov. Vyjadril obavy z možného ohrozenia demokracie a situáciu prirovnal k nástupu fašistov v Taliansku pod vedením Benita Mussoliniho.







7. februára - V Gdansku vrcholilo dvojdňové stretnutie kolégia Európskej komisie (EK), ktoré je súčasťou poľského predsedníctva v Rade Európskej únie. Zasadnutie sprevádzali protesty farmárov a členov odborového zväzu Solidarita, ktorí vyjadrovali nesúhlas s Európskou zelenou dohodou (European Green Deal). Podľa demonštrantov vedú politiky EÚ k rastu cien energií, likvidácii pracovných miest a zníženiu konkurencieschopnosti poľského hospodárstva.



- Poľsko zaznamenáva zvýšenú úroveň nelegálnej migrácie cez hranicu so Slovenskom, vyhlásil poľský premiér Donald Tusk. Podľa neho nejde zatiaľ o veľké čísla, no treba tomu venovať pozornosť.







10. februára - Poľsko plánuje v roku 2025 najväčšie investície v histórii, vyhlásil premiér Tusk na tlačovej konferencii vo Varšavskej burze. Malo by ísť o investície vo výške takmer 700 miliárd zlotých (166,7 miliardy eur). Smerovať majú do energetickej a dopravnej infraštruktúry, vzdelávania a výskumu, moderných technológií, či podpory podnikateľov.



– Poľská opozícia ostro skritizovala Tuskove investičné plány premiérom Donaldom Tuskom. Predstavitelia strany Právo a spravodlivosť (PiS) označili jeho vyjadrenia za prázdne sľuby a propagandu bez konkrétnych riešení.



- Bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki zo strany Právo a Spravodlivosť (PiS) bol predvolaný na výsluch ako podozrivý v súvislosti s vyšetrovaním kauzy neuskutočnených korešpondenčných prezidentských volieb.



- Koncern Orlen objavil v blízkosti mesta Jarocin vo Veľkopoľskom vojvodstve ložisko zemného plynu s odhadovanými zásobami viac ako 235 miliónov kubických metrov (m3). Ložisko Siedlemin sa nachádza v hĺbke približne tri kilometre.







12. februára – Poľsko nariadilo odstránenie ruského tankera Chatanga, ktorý je ukotvený v prístave Gdyňa už viac ako sedem rokov. Dôvodom sú bezpečnostné obavy a podozrenia zo špionážnych aktivít. Opustená loď bude predaná na šrot. Plavidlo zadržali v októbri 2017 po inšpekcii a jeho majiteľ, ruská spoločnosť Murmansk Shipping Company, ju sľúbil opraviť. Opravy sa však nikdy neuskutočnili a firma v roku 2020 skrachovala.



- Obsah všetkých tlačových konferencií vo Varšave počas predsedníctva Poľska v Rade EÚ bude simultánne tlmočený umelou inteligenciou (AI). Krajina uzavrela partnerstvo so spoločnosťou ElevenLabs, vďaka ktorému budú tlačové konferencie po neformálnych stretnutiach ministrov EÚ vo Varšave tlmočené do poľštiny, angličtiny a francúzštiny.







13. februára - Sympatie Poliakov voči Slovákom v uplynulom období výrazne klesli a podľa najnovšieho prieskumu ich pozitívne vníma 48 percent. V predchádzajúcom období to bolo o 12 percent viac a boli štvrtým najobľúbenejším národom Poliakov. Podľa priesku Centra pre výskum verejnej mienky (CBOS) sú Slováci pre Poliakov šiestym najobľúbenejším národom. V rebríčku sa miestnili za Angličanmi (50 percent) a Čechmi (54 percent), no pred Francúzmi (42 percent) a Maďarmi (40 percent). Najvyššiu priazeň si získali Taliani (60 percent), Američania (58 percent) a Španieli (55 percent). Podľa CBOS sa v poslednom období zhoršilo vnímanie viacerých susedných krajín.







17. februára - V tatranskom Litvorovom kotli na poľskej strane hraničného Litvorového sedla namerali nový poľský teplotný rekord, Teplota tam ránno klesla na -41,13 stupňov. Litvorový kotol je s hĺbkou 32 m najhlbší suchý kotol v poľských Tatrách.







18. februára - Poľská pohraničná stráž zadržala v Gdanskom zálive na pobreží Baltského mora asi 100 kilogramov kokaínu v hodnote približne 60 miliónov zlotých (asi 14,4 milióna eur). Drogy boli ukryté v plastových vreciach na dne Baltského mora. Zadržali sedem osôb, šesť mužov a jednu ženu, podozrivých z členstva v pašeráckom gangu.







21. februára – Poľský prezident vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na zachovanie pokojnej a konštruktívnej spolupráce s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Duda to tlmočil po telefonáte so Zelenským, ktorý označil za úprimný. Zdôraznil, že podľa jeho presvedčenia neexistuje iná cesta k ukončeniu vojny a dosiahnutiu trvalého mieru na Ukrajine než s podporou Spojených štátov.







22. februára - V nemocnici v Krakove zomrel 13-ročný Slovák, ktorý počas lyžovačky v Krynici-Zdróji narazil do snežného dela na svahu. Chlapec narazil do snežného dela, pričom utrpel vážne zranenia. Následne ho letecká záchranná služba previezla do nemocnice v Krakove, kde bol hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti, lekárom sa však nepodarilo zachrániť jeho život.







24. februára – Ministri obrany Slovenskej republiky a Poľska Robert Kaliňák a Wladyslaw Kosiniak-Kamysz rokovali o užšej spolupráci v obrannom priemysle. Rozhovory sa týkali aj výroby munície či bojovej techniky. Po podpise dohody o zámere posilniť spoluprácu v zbrojárskom priemysle to vo Varšave oznámili na spoločnej tlačovej konferencii.







26. februára - Od začiatku tohto roka bolo v Poľsku obvinených zo spáchania rôznych trestných činov dovedna 2616 cudzincov. Informoval minister vnútra Siemoniak s tým, že voči 398 cudzincom bola začatá procedúra s cieľom vyhostenia z krajiny.



- Poľsko sprístupnilo vlastný jazykový model umelej inteligencie PLLuM, určený pre administratívu, firmy a vedu. Obyvatelia ho môžu využívať prostredníctvom četbota. Model je dostupný aj cez webovú platformu a bol vyvinutý na základe poľského textového korpusu s vyše 100 miliardami slov. Je prispôsobený špecifikám poľského jazyka a terminológii verejnej správy.







27. februára (TASR) - Mateusza Morawieckého obvinili zo zneužitia právomocí a nedbanlivosti v súvislosti s organizovaním korešpondenčných volieb v čase pandémie koronavírusu roku 2020. V prípade uznania za vinného by mu expremiérovi hrozili tri roky väzenia. Prokuratúra mu kladie za vinu prekročenie právomocí a konanie bez právneho základu pri príprave volieb, ktoré sa mali 10. mája 2020 uskutočniť výhradne korešpondenčne.



- Prokuratúra vo Varšave obvinila dvoch mužov v súvislosti s vraždami troch starších žien, ku ktorým došlo v priebehu februára. Opakovane odsúdený a hľadaný 43-ročný Poliak, ktorého zadržali pri pokuse o útek z miesta vraždy, čelí piatim obvineniam, zatiaľ čo 33-ročného Ukrajinca obvinili z účasti na jednom z činov. Obaja podozriví sa k činom priznali a prokuratúra požiadala o ich vzatie do väzby, čomu súd vyhovel.