FEBRUÁR V RAKÚSKU: Výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca

Bratislava/Viedeň 1. marca (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša februárový výberový prehľad udalostí v Rakúsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, predovšetkým v súvislosti s bezprecedentne dlhým procesom rokovaní a zostavovania novej vlády po voľbách, ktoré boli ešte v septembri minulého roka. Ďalej sú v prehľade aj iné udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu.







3. februára - Nezamestnanosť v Rakúsku sa na začiatku roka opäť zvýšila. Úrady evidovali v januári 445.513 nezamestnaných osôb, čo predstavuje nárast o 5,8 % v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka.







4. februára - Nemecká skupina Rewe, prevádzkovateľ siete obchodov Billa, musí zaplatiť najvyššiu pokutu, akú kedy uložili protimonopolné úrady v Rakúsku. Kartelový súd pôvodne vymeral pokutu vo výške 1,5 milióna eur, najvyšší súd krajiny následne oznámil, že ju zvýšil až na 70 miliónov eur. Rekordná pokuta vychádza z ročného obratu nemeckej skupiny, ktorý v roku 2023 dosiahol viac ako 92 miliárd eur.







12. februára - Stroskotali koaličné rozhovory medzi krajne pravicovou FPÖ a konzervatívnou ÖVP. V liste rakúskemu prezidentovi víťaz volieb Herbert Kickl obvinil zo zlyhania rozhovorov ľudovcov a uviedol, že výsledkom bola neschopnosť strán dosiahnuť vzájomnú dohodu. ÖVP kontrovala, že rozhovory "zlyhali pre túžbu po moci a nekompromisný postoj Herberta Kickla". Koaličné rokovania medzi slobodnými a ľudovcami poznačili najmä ich rozdielne názory na zahraničnú politiku. FPÖ požadovala tvrdšie protiimigračné opatrenia a dlhodobo bola veľkým kritikom EÚ. Rovnako odsudzovala európske sankcie uvalené na Rusko pre jeho takmer trojročnú inváziu na Ukrajinu. ÖVP požadovala záväzky ohľadom pôsobenia Rakúska v EÚ.



- FPÖ neskôr počas dňa vyzvala na nové voľby. Prezident Alexander Van der Bellen v reakcii uviedol, že plánuje preskúmať ďalšie možnosti, ako vytvoriť vládu.







15. februára — Viacero okoloidúcich pobodal v korutánskom meste Villach 23-ročný Sýrčan s povolením pobytu v krajine. Zabil 14-ročného chlapca, ďalšie štyri osoby utrpeli zranenia. , informuje agentúra APA s odvolaním sa na miestnu políciu. Útočník sa v priebehu krátkeho času zradikalizoval na platforme TikTok, uviedli úrady, podľa ktorých mal Ahmada G. vlajku teroristickej organizácie Islamský štát (IS) vo svojom byte.



- Líder FPÖ Kickl vyhlásil, že je z útoku "zdesený" a opäť vyzval na "prísne obmedzenie azylu" v krajine.







17. februára - Konzervatívna (ÖVP) a Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) obnovili rokovania o možnom vytvorení vládnej koalície. Od volieb ako prvý zlyhal práve pokus týchto dvoch partají o vytvorenie koalície, trval mesiace až do januára. Súčasťou rokovaní bola aj liberálna strana NEOS, ktorá sa z rokovaní stiahla.







19. februára (TASR) — Rakúske bezpečnostné orgány zrejme zabránili teroristickému útoku, ktorý plánoval 14-ročný tínedžer na železničnej stanici Westbahnhof vo Viedni. Oznámilo to rakúske ministerstvo vnútra s tým, že mladíka zadržali ešte 10. februára vo viedenskej štvrti Währing. Vo vrecku nohavíc mal nôž s pílkou a päťcentimetrovú čepeľ. Rakúskeho občana s tureckými koreňmi zadržali na základe príkazu viedenskej prokuratúry. K jeho zadržaniu viedla aktivita spočiatku neznámej osoby, ktorá začala na viacerých profiloch na sieti Tiktok zverejňovať príbehy a videá s islamistickou tematikou.







21. februára — (ÖVP) a SPÖ oznámili, že opäť rokujú o zostavení koaličnej vlády aj s liberálnou stranou NEOS. Opätovné prizvanie liberálov zdôvodnili tesnou väčšinou jediného hlasu, ktorú by ich potenciálna dvojkoalícia mala v dolnej komore parlamentu. Podľa rakúskych médií ponúkli obe strany liberálom v budúcej vláde dve ministerstvá – školstva a spravodlivosti alebo zahraničných vecí.



- Neskôr tri strany spoločne oznámili prezidentovi svoju vôľu predsa vytvoriť vládu. Šéf ÖVP Christian Stocker vyjadril presvedčenie, že podarí dokončiť vládny program, hoci ich ešte čakajú veľké výzvy.







24. februára - Inflácia v Rakúsku na začiatku roka prudko vzrástla. Hlavným dôvodom bolo ukončenie opatrení na kontrolu cien elektrickej energie. Spotrebiteľské ceny boli v januári 2025 v priemere o 3,2 % vyššie ako v rovnakom mesiaci minulého roka, v decembri 2024 medziročná inflácia dosiahla len 2 %. Podľa údajov štatistického úradu potraviny v januári mierne zdraželi v porovnaní s decembrom, ale nárast cien bol stále len približne o polovicu vyšší ako celková inflácia.







27. februára — Rakúski ľudovci (ÖVP), sociálni demokrati (SPÖ) a liberálna strana NEOS sa dohodli na zostavení koaličnej vlády. Prioritami trojice strán bude konsolidácia rozpočtu na sedem rokov, výrazné sprísnenie azylového zákona a úľavy pre nájomníkov. Vo viac ako 200-stranovom návrhu programu s názvom "Teraz urobíme to, čo treba. Pre Rakúsko" zdôraznili, že koaličná dohoda je založená na "konsenze a pragmatizme".



- V azylovej oblasti chystá budúca trojkoalícia sprísnenie opatrení. Plánuje prinajmenšom dočasné zastavenie zlučovania rodín a zavedenie zákazu nosenia pokrývky hlavy pre maloletých. Koncesionárske poplatky mieni zvýšiť až v roku 2029. Hygienické výrobky pre ženy a antikoncepcia by mali byť oslobodené od dane z obratu.



- Nová vláda by mohla zložiť sľub v prvom marcovom týždni za predpokladu, že koaličnú zmluvu odsúhlasí vedenie všetkých troch strán.