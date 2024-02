Služba CAMS:Emisie CO2 v Amazónii sú pre požiare najvyššie za 21 rokov

Boa Vista 29. februára (TASR) — V dôsledku lesných požiarov v Amazónii boli emisie oxidu uhličitého v Brazílii, Venezuele a Bolívii vo februári tohto roka najvyššie od začiatku meraní v roku 2003. Oznámila to v stredu služba monitorovania atmosféry programu Copernicus (CAMS).



Podľa CAMS je najmä v oblasti Amazónie od polovice roku 2023 mimoriadne sucho, ktoré je spôsobené deficitom zrážok a vysokými teplotami, čo viedlo k väčšiemu počtu lesných požiarov v tomto regióne.



Podľa brazílskeho Národného inštitútu pre výskum vesmíru (INPE) bolo vo februári v oblasti Amazónie zaznamenaných viac ako 3200 požiarov. Ide o najvyšší počet za tento mesiac od začiatku zhromažďovania údajov v roku 1999. V tom istom mesiaci minulého roka vypuklo o niečo viac ako 1000 požiarov. Hlavná sezóna požiarov v Amazónii trvá zvyčajne od septembra do októbra.



CAMS odhaduje, že emisie oxidu uhličitého v Brazílii dosiahli vo februári 4,1 megatony. Vo februári 2023 to bolo okolo 1,1 megatony. Približne 2,3 megatony emisií, teda viac ako polovica, pripadá na štát Roraima hraničiaci s Venezuelou a Guyanou, ktorý je z veľkej časti pokrytý dažďovým pralesom.



Požiare vo Venezuele za rovnaké obdobie vyprodukovali takmer 5,2 megatony emisií (3,3 megatony v rovnakom mesiaci minulého roka), v Bolívii to bolo 0,3 megatony (0,15 megatony vo februári 2023). Celkovo bolo v týchto troch krajinách vypustených 9,6 megatony CO2 v porovnaní s takmer 4,5 megatonami vo februári 2023.



Služba CAMS monitoruje lesné požiare a ich emisie pomocou satelitov. Emisie CO2 sa odhadujú na základe intenzity požiaru.